Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 6 грн/кВт-ч: когда готовиться к изменениям
Украина сохраняет одни из самых низких тарифов на электроэнергию в Европе. Однако уже в 2026 году правительство может пересмотреть тарифы для бытовых потребителей.
С 2026 года цены на электроэнергию для бытовых потребителей (с декабря по декабрь соответствующих лет) ежегодно будут расти на 15% (плюс-минус 5%).
Об этом идет речь в письме Минэкономики №3011-02/30287-03 с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы, сообщает Экономическая правда.
В частности, цены на электроэнергию для домохозяйств могут ежегодно расти на 15% с колебанием 5%, то есть повышение фактически составит от 10 до 20% ежегодно.
Между тем, национальный энергорегулятор НКРЭКУ утвердил повышение тарифов на распределение электроэнергии для ряда операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) после корректировки структуры тарифов по результатам проверок их деятельности в предыдущие годы. Целью повышения является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго» и подготовку к отопительному сезону.
В настоящее время тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а ночной тариф — 2,16 грн за кВт-ч. По прогнозу, если темпы удорожания сохранятся, к концу 2028 года базовая стоимость электроэнергии может превысить 6 грн за кВт-ч.