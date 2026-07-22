Тарифы на газ и свет: в Минэнерго сделали официальное заявление о возможном повышении

Минэнерго сделало заявление о тарифах на газ и свет / © ТСН.ua

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В последнее время в сети начала распространяться информация о том, что обновленный меморандум с Международным валютным фондом якобы жестко фиксирует повышение цен на коммунальные услуги с 2027 года. В Минэнерго подчеркивают, что в документе идет речь исключительно о подготовке аналитической дорожной карты реформы энергетического сектора, а не о мгновенном решении изменить цифры в платежках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Мораторий будет действовать до конца войны

По словам представителей министерства, принципиальная позиция правительства остается неизменной: в Украине продолжает действовать суровый мораторий на повышение тарифов, а переход к рыночному ценообразованию возможен только после окончания военного положения.

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Кроме того, главным приоритетом в подготовке новой дорожной карты есть создание мощной системы социальной защиты.

"Механизм усиленной социальной защиты - расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств - должен заработать еще до любых тарифных изменений", - отметили в ведомстве.

Таким образом, чиновники уверяют, что документ с МВФ лишь описывает возможные направления реформирования энергосектора, но не содержит никаких прямых обязательств повышать тарифы во время военного положения.

«Космические масштабы»: сколько на самом деле стоит киловатт

Несмотря на обещания правительства, эксперты предупреждают, что реальная стоимость электроэнергии намного выше той, которую сегодня платят бытовые потребители. В настоящее время государство искусственно удерживает тариф на уровне 4,3 грн, чтобы защитить население, однако критическая инфраструктура уже сейчас вынуждена покупать ресурс по более высоким ценам.

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«Если бы сейчас отпустили и сделали рыночную цену для населения – она бы минимум 10-12 гривен была», – объяснил народный депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко в эфире «Киевского времени».

По словам политика, нынешняя сумма в 4,3 грн состоит из реальной себестоимости атомной энергии и накруток за транспортировку от "Облэнерго" и "Укрэнерго". Он также добавил, что сегодня между крупным бизнесом и бюджетными предприятиями развернулась настоящая борьба за доступ к дешевому электричеству от государственного «Энергоатома», но льготных киловатт критически не хватает.

Позиция МВФ по отношению к украинским тарифам

Следует напомнить, что ранее стало известно, что МВФ предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже в 2027 году, чтобы привлечь частные инвестиции, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Согласно обновленному меморандуму, до конца февраля 2027 года власти обязались провести комплексную оценку действующих механизмов поддержки потребителей, что должно помочь определить самые эффективные способы защиты социально уязвимых домохозяйств перед будущей либерализацией цен.

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