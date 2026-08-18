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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Тарифы на газ от 1 сентября 2026 года: какими они будут

Цена на газ для населения в сентябре: сколько будут платить украинцы

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Тарифы на газ

Тарифы на газ

В сентябре для большинства украинских потребителей газа стоимость голубого топлива будет оставаться неизменной. Клиенты ГК «Нафтогаз Украины», которые составляют около 98% бытовых потребителей, и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Как сообщили в «Нафтогазе», такая цена предусмотрена тарифным планом «Фиксированный». Его действие продлено до 30 апреля 2027, поэтому в ближайшее время повышения расценок ожидать не следует. Рассчитываться за потребленный газ нужно ежемесячно в обычном порядке — до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Действие тарифного плана для конкретного потребителя может быть завершено ранее только в индивидуальном порядке, если он решит перейти на другой тарифный план. Воспользоваться фиксированной ценой могут не только действующие потребители компании, но и новые клиенты, которые при оформлении заявления о присоединении выберут соответствующий тарифный план.

Общая ситуация с коммунальными тарифами и инфляцией

Между тем, в Украине ускорился рост цен, в июле 2026 года годовой уровень инфляции составил 7,7% против 7,2% в июне. Среди прочего подорожали коммунальные услуги. За год — с июля 2025-го по июль 2026-го — тарифы выросли в целом на 4,5%.

Впрочем, подорожали не все услуги. Стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, и в сентябре украинцы будут платить за свет по действующему тарифу 4,32 грн за 1 кВтч (повышение тарифов не следует ожидать по крайней мере до середины осени — 31 октября). В то же время, по данным Госстата, существенно выросли цены на другие услуги:

  • Водоснабжение — на 52,1%

  • Канализацию — на 48,8%

  • Вывоз мусора — на 16,2%

  • Аренда жилья — на 11,2%

  • Удержание и ремонт жилья — на 6,3%

  • Услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,8%

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