Тарифы на газ от 1 сентября 2026 года: какими они будут

Тарифы на газ

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В сентябре для большинства украинских потребителей газа стоимость голубого топлива будет оставаться неизменной. Клиенты ГК «Нафтогаз Украины», которые составляют около 98% бытовых потребителей, и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Как сообщили в «Нафтогазе», такая цена предусмотрена тарифным планом «Фиксированный». Его действие продлено до 30 апреля 2027, поэтому в ближайшее время повышения расценок ожидать не следует. Рассчитываться за потребленный газ нужно ежемесячно в обычном порядке — до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

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Действие тарифного плана для конкретного потребителя может быть завершено ранее только в индивидуальном порядке, если он решит перейти на другой тарифный план. Воспользоваться фиксированной ценой могут не только действующие потребители компании, но и новые клиенты, которые при оформлении заявления о присоединении выберут соответствующий тарифный план.

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Общая ситуация с коммунальными тарифами и инфляцией

Между тем, в Украине ускорился рост цен, в июле 2026 года годовой уровень инфляции составил 7,7% против 7,2% в июне. Среди прочего подорожали коммунальные услуги. За год — с июля 2025-го по июль 2026-го — тарифы выросли в целом на 4,5%.

Впрочем, подорожали не все услуги. Стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, и в сентябре украинцы будут платить за свет по действующему тарифу 4,32 грн за 1 кВтч (повышение тарифов не следует ожидать по крайней мере до середины осени — 31 октября). В то же время, по данным Госстата, существенно выросли цены на другие услуги:

Водоснабжение — на 52,1%

Канализацию — на 48,8%

Вывоз мусора — на 16,2%

Аренда жилья — на 11,2%

Удержание и ремонт жилья — на 6,3%

Услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,8%

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