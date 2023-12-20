Тарифы на коммуналку подскочили на 13%: какие услуги подорожали

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

Особенно резко возросла цена на электроэнергию – тариф для потребителей увеличился на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее, до июня 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт-ч за потребление до 150 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч при большем объеме потребления.

Кроме электроэнергии, подорожали услуги по уборке мусора (на 8,7%), управлению многоквартирными домами (на 2,7%), канализации (на 0,7%) и водоснабжению (на 0,8%).

Стоимость природного газа, горячей воды и отопления оставалась неизменной благодаря введенному мораторию в прошлом году. Потребители продолжают платить 7,96 гривны за кубометр газа, но следует учитывать дополнительные расходы на поставки, которые варьируются в зависимости от региона.

Ранее стало известно, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

Кроме того, украинцы получат третью квитанцию за газ. За что именно придется платить – подробно читайте в новости.

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