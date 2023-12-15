Тарифы на коммуналку в Украине: когда подорожают газ, вода, тепло и свет

В Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, который может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

Скорее всего, тарифы будут повышаться в несколько этапов. Мораторий не распространен на все коммунальные услуги. Тарифы на холодную воду и свет могут повыситься и раньше 2025 года.

"Даже несмотря на высокую социальную значимость тарифов, которая будет влиять на Кабмин, после отмены моратория избежать их повышения не удастся. И тарифы придется повышать до рыночных уровней", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что украинцы получат третью кватанцию за газ. За что именно придется платить – подробно читайте в новости.

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