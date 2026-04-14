Тарифы на коммуналку значительно выросли: что больше всего подорожало в марте
В Украине подорожали коммунальные услуги и возросла инфляция до 7,9% в марте 2026 года.
В марте 2026 года цены в Украине начали расти быстрее — годовая инфляция поднялась до 7,9%. В частности, подорожала коммуналка, которая за год выросла в цене в среднем на 2,3%.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Лидеры подорожания среди услуг ЖКХ
Наиболее существенный рост стоимости продемонстрировала сфера управления многоквартирными домами — тарифы здесь поднялись на 13,8% в год (в том числе на 0,8% только за последний месяц).
Также зафиксирован рост цен на другие сервисы:
вывоз мусора подорожал на 3,8% за год (на 1,2% за месяц);
содержание и ремонт жилья выросли в цене на 3,5% в год (на 0,8% в месяц).
На какие услуги цены не изменились
Несмотря на общую тенденцию роста стоимость ряда ключевых энергоресурсов и услуг осталась на прежнем уровне. В частности, цены не изменились на:
природный газ;
отопление и горячую воду;
водоснабжение и канализацию;
электроэнергию.
Стабильность тарифов на газ, отопление и горячую воду обеспечивается действием правительственного моратория, который будет продолжаться до завершения военного положения.
