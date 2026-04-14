Тарифы на коммуналку значительно выросли: что больше всего подорожало в марте

В марте 2026 года цены в Украине начали расти быстрее — годовая инфляция поднялась до 7,9%. В частности, подорожала коммуналка, которая за год выросла в цене в среднем на 2,3%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Лидеры подорожания среди услуг ЖКХ

Наиболее существенный рост стоимости продемонстрировала сфера управления многоквартирными домами — тарифы здесь поднялись на 13,8% в год (в том числе на 0,8% только за последний месяц).

Также зафиксирован рост цен на другие сервисы:

вывоз мусора подорожал на 3,8% за год (на 1,2% за месяц);

содержание и ремонт жилья выросли в цене на 3,5% в год (на 0,8% в месяц).

Как изменились цены на коммунальные услуги. / © Скриншот

На какие услуги цены не изменились

Несмотря на общую тенденцию роста стоимость ряда ключевых энергоресурсов и услуг осталась на прежнем уровне. В частности, цены не изменились на:

природный газ;

отопление и горячую воду;

водоснабжение и канализацию;

электроэнергию.

Стабильность тарифов на газ, отопление и горячую воду обеспечивается действием правительственного моратория, который будет продолжаться до завершения военного положения.

