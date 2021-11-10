Тарифы на коммунальные услуги не изменятся до конца отопительного сезона - Зеленский

За год цены на энергоносители не подорожали.

До конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут меняться.

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Об этом в видеообращении 10 ноября заверил президент Владимир Зеленский.

"Несмотря на рекордный рост, дефицит и мировой энергетический кризис, тарифы в Украине не выросли. Цена на газ и тепло для граждан осталась на уровне 20-го года. Не в 20 раз больше, а так как ровно год назад и эти цены не изменятся до конца отопительного сезона. Это внешние вызовы, которые, на мой взгляд, мы преодолеваем достаточно успешно", — сказал глава государства.

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