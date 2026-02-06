Тарифы на комуслуги в Украине могут вырасти: отчет НБУ

Компослуги / © ТСН.ua

Национальный банк Украины опубликовал новый прогноз по стоимости коммунальных услуг. Хотя до конца отопительного сезона тарифы останутся стабильными, энергосистема требует миллиардных инвестиций для восстановления после обстрелов.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Тарифы на комуслуги — чего ожидать

Нацбанк в отчете отмечает, что до завершения нынешнего отопительного сезона тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение будут оставаться без изменений.

Вместе с тем в документе обращается внимание на рост финансовых потребностей для восстановления энергосистемы после массированных обстрелов, что повышает вероятность постепенной и поэтапной корректировки отдельных тарифов до экономически обоснованного уровня.

Рост цен на электроэнергию

В НБУ подчеркивают, что у регулятора нет информации о возможных решениях в тарифной сфере и он не вовлечен в формирование тарифной политики. Несмотря на это, в прогнозе учтено техническое предположение о возможном повышении цен на электроэнергию для населения.

«Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов — риск для приведенного прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительно увеличить субсидии для населения», — говорится в отчете.

Вместе с тем регулятор отмечает, что длительное откладывание решений по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет способствовать сдерживанию инфляции, однако негативно скажется на финансовом состоянии государственных энергетических компаний.

«Это будет усиливать риски нестабильности энергорынка, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, которая требует срочного масштабного восстановления, в то же время усиление ценового давления будет только откладываться на будущее», — говорится в документе.

Напомним, украинская власть под давлением МВФ вынуждена готовиться к отмене спеццен и переходу на рыночные тарифы на коммунальные услуги, поскольку у бюджета нет средств на дотации. По словам нардепа Андрея Жупанина, хотя партнеры настаивают на реформе, переход к рыночным ценам планируется только после завершения боевых действий с обязательным внедрением системы субсидий. Сейчас тарифы остаются стабильными: газ по 7,96 грн/м³ (зафиксировано до апреля 2026 года), свет — 4,32 грн/кВт-ч, а цены на тепло и воду сдерживаются действующими ограничениями.