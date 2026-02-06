- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 2 мин
Тарифы на комуслуги в Украине могут вырасти: отчет НБУ
НБУ заложил в свой отчет техническое предположение о росте тарифов, которое может стать необходимым шагом для спасения энергетики.
Национальный банк Украины опубликовал новый прогноз по стоимости коммунальных услуг. Хотя до конца отопительного сезона тарифы останутся стабильными, энергосистема требует миллиардных инвестиций для восстановления после обстрелов.
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.
Тарифы на комуслуги — чего ожидать
Нацбанк в отчете отмечает, что до завершения нынешнего отопительного сезона тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение будут оставаться без изменений.
Вместе с тем в документе обращается внимание на рост финансовых потребностей для восстановления энергосистемы после массированных обстрелов, что повышает вероятность постепенной и поэтапной корректировки отдельных тарифов до экономически обоснованного уровня.
«Вместе с тем, учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы после массированных обстрелов, возросла вероятность дальнейшего постепенного и поэтапного приведения части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням», — сказано в документе.
Рост цен на электроэнергию
В НБУ подчеркивают, что у регулятора нет информации о возможных решениях в тарифной сфере и он не вовлечен в формирование тарифной политики. Несмотря на это, в прогнозе учтено техническое предположение о возможном повышении цен на электроэнергию для населения.
«Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов — риск для приведенного прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительно увеличить субсидии для населения», — говорится в отчете.
Вместе с тем регулятор отмечает, что длительное откладывание решений по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет способствовать сдерживанию инфляции, однако негативно скажется на финансовом состоянии государственных энергетических компаний.
«Это будет усиливать риски нестабильности энергорынка, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, которая требует срочного масштабного восстановления, в то же время усиление ценового давления будет только откладываться на будущее», — говорится в документе.
Напомним, украинская власть под давлением МВФ вынуждена готовиться к отмене спеццен и переходу на рыночные тарифы на коммунальные услуги, поскольку у бюджета нет средств на дотации. По словам нардепа Андрея Жупанина, хотя партнеры настаивают на реформе, переход к рыночным ценам планируется только после завершения боевых действий с обязательным внедрением системы субсидий. Сейчас тарифы остаются стабильными: газ по 7,96 грн/м³ (зафиксировано до апреля 2026 года), свет — 4,32 грн/кВт-ч, а цены на тепло и воду сдерживаются действующими ограничениями.