Тарифы на свет в Украине могут вырасти: прогноз НБУ

Тарифы на электроэнергию в Украине / © ТСН.ua

В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут вырасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, после стабилизации экономической ситуации в Украине тарифы на отдельные коммунальные услуги постепенно будут приближаться к рыночно обоснованным уровням.

Также эксперты НБУ прогнозируют, что в 2026 году произойдет частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с потребностью в финансировании восстановления поврежденных энергетических объектов.

В отчете отмечается, что усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру и добывающие мощности в конце третьего квартала существенно увеличили риски дефицита электроэнергии. Именно поэтому Украине пришлось увеличить импорт электроэнергии и газа, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Сейчас в НБУ ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и в начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

«В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность», — говорится в отчете Нацбанка.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что тарифы на электроэнергию этой зимой (в течение отопительного сезона) не изменятся. Правительство продлило действие механизма ВСО (возложение специальных обязанностей) до 30 апреля 2026 года. Это означает, что бытовые потребители продолжат платить 4,32 грн за кВт/ч.