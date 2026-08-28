Тарифы на воду изменились: кто в сентябре получит увеличенные платежки

Тарифы на воду

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В нескольких городах Украины в августе 2026 г. выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Потому уже в сентябре, когда потребители получат счета за август, в платежках будут новые суммы.

В то же время, повышение касается не всей Украины. Тарифы устанавливаются на местном уровне, поэтому их размер и дата изменения зависят от конкретного города и водоканала.

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Почему тарифы на воду теперь меняют на местном уровне

С 11 марта 2026 года изменился порядок установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

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На период военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены полномочия по установлению тарифов для предприятий, ранее регулировавших НКРЭКУ, передали органам местного самоуправления. В предусмотренных законом вариантах соответствующие решения могут приниматься военными администрациями.

Поэтому тарифы могут меняться в разных городах в разное время, а единого повышения для всей страны нет.

Где тарифы на воду выросли с 1 августа

В Полтаве, Житомире, Чернигове и Львове новые тарифы вступили в силу с 1 августа 2026 года. Итак, в сентябрьских платежках за потребленные в августе услуги жители этих городов уже увидят новые цены.

В Полтаве водоснабжение стоит 46,80 грн за кубометр, а водоотвод — 36,91 грн. Итого — 83,71 грн за кубометр.

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В Житомире общая стоимость водоснабжения и водоотвода составляет 82,23 грн. за кубометр. До смены тарифов обе услуги вместе стоили 37,53 грн.

В Чернигове за водоснабжение нужно платить 40,50 грн. за кубометр, а за водоотвод — 37,21 грн. Общая стоимость составляет 77,71 грн. за кубометр. Раньше она составляла 30,91 грн.

Во Львове общий тариф вырос до 56,38 грн. за кубометр. Из этой суммы 36,04 грн. приходится на водоснабжение, а 20,34 грн. — на водоотвод. До 1 августа обе услуги вместе стоили 25,88 грн за кубометр.

В Одессе новые тарифы действуют с 15 августа

Для потребителей Инфоксводоканала тарифы изменились не с начала месяца, а с 15 августа 2026 года.

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Водоснабжение стоит 36,708 грн за кубометр, а водоотвод — 28,836 грн. В общей сложности — 65,544 грн за кубометр.

Так как новые цены начали действовать посреди месяца, августовские начисления имеют особенность, услуги, потребленные до изменения тарифа и после нее, рассчитываются по соответствующим ценам. Поэтому в сентябре одесситы могут увидеть в платежках большие суммы, однако августовский счет еще не будет полностью рассчитан по новому тарифу.

Что происходит с тарифом на воду в Кропивницком

Жителям Кропивницкого пока не следует ориентироваться на сумму 109,14 грн за кубометр как уже действующий тариф. Именно такую общую стоимость водоснабжения и водоотвода рассчитало предприятие «Днепр-Кировоград», 64,284 грн. за кубометр за водоснабжение и 44,856 грн. — за водоотвод.

Однако это предложенный тариф. Для населения продолжает действовать общий тариф 45,97 грн за кубометр, пока не будет принято и введено в действие решение о его изменении.

Следовательно, утверждение, что в сентябре жители Кропивницкого уже будут платить 109,14 грн за кубометр, было бы преждевременным.

Почему вода дорожает

Водоканалы объясняют необходимость пересмотра тарифов ростом затрат на работу предприятий.

Значительную часть себестоимости водоснабжения и водоотвода составляет электроэнергия. Она необходима для работы насосных станций, подачи воды, отвода и очистки стоков. Также возросли расходы на реагенты для очистки воды, топлива, ремонта и обслуживания сетей, материалов и оплаты труда.

При этом расходы водоканалов отличаются. Значения имеют состояние сетей, источник водоснабжения, расстояние транспортировки воды, технология ее очистки и другие особенности работы предприятия. Поэтому тарифы в разных городах существенно отличаются.

Повышают ли тарифы на воду от 1 сентября по всей Украине

Общего повышения тарифов на воду с 1 сентября 2026 года для всех украинцев нет. Потребители получат счета за воду, использованную в августе, когда в отдельных городах уже начали действовать новые тарифы.

Поэтому проверять нужно тариф именно своего водоканала и дату, с которой местные власти ввели его в действие. Если в конкретном населенном пункте решение о повышении не принималось, само по себе начало сентября не означает автоматического роста стоимости воды.

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