Тарифы на воду подняли: в ПФУ сообщили, нужно ли обращаться за новой субсидией

Увеличат ли субсидии после повышения тарифов / © ТСН.ua

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С 1 июля 2026 года в ряде регионов Украины выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Это повышение повлияет на размеры субсидий, которые получают украинцы. Но нужно ли обращаться в Пенсионный фонд с уведомлением о новых тарифах?

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Нужно ли переоформлять субсидию после повышения тарифов на воду

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что обращаться лично за изменением субсидии после повышения тарифов на воду не нужно.

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Поскольку новые тарифы вступили в силу во многих областях — в частности, в Винницкой области кубометр воды теперь обходится потребителям в 81,01 грн, — государственную помощь пересмотрят тоже автоматически.

В ПФУ подчеркнули, что любое удорожание коммуналки обязательно влечет пересмотр размеров государственной помощи. То есть тем украинцам, которые имеют право на субсидию, не придется платить гораздо больше. Увеличится размер государственной компенсации.

«Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. В то же время, получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины — перерасчет осуществляется автоматически», — говорится в сообщении.

Как только специалисты ПФУ получат официальные данные об изменении стоимости услуг, они проведут перерасчет самостоятельно.

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Если домохозяйство имеет право на государственную поддержку, новый размер субсидии будет рассчитан уже на основе актуальных тарифов и суммы обязательного платежа для этой конкретной семьи.

Также в ведомстве была подготовлена новая инфографика, где наглядно показан механизм влияния измененных цен на сумму компенсаций. Итак, главное правило для субсидиантов остается неизменным — никаких дополнительных заявлений писать не нужно, пересчет состоится автоматически.

Тарифы на свет с 1 июня

Напомним, что для украинских бытовых потребителей стоимость электроэнергии остается неизменной — действующая ставка 4,32 грн за киловатт-час будет действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года согласно решению Кабинета Министров.

Льготные условия предусмотрены в отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) для домов с электроотоплением и без подключения к газу. За потребление до 2 000 кВтч в месяц они будут платить пониженный тариф — 2,64 грн за кВтч, а за все, что выше этого лимита, — стандартные 4,32 грн за кВтч.

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Также действует дифференциация для держателей трехзонных счетчиков. В ночное время (с 23:00 до 7:00) тариф составляет 1,73 грн за кВт-ч, в пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) — 6,48 грн за кВт-ч, а в остальное время — базовые 4,32 грн за кВт-ч.

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