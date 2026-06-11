Тарифы на воду растут по всей Украине: в одном городе превысили 100 грн за куб

Тарифы на воду растут

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В июне 2026 года в Украине прошел пересмотр стоимости жилищно-коммунальных услуг, что привело к очередному повышению тарифов для населения. Наиболее ощутимым стал скачок цен на водоснабжение и водоотвод. Во многих населенных пунктах суммы в платежках увеличились в 2-3 раза, а в отдельных регионах стоимость 1 кубического метра воды пересекла психологическую отметку в 100 гривен.

Децентрализация тарифообразования: новые правила игры

Главным толчком к массовому пересмотру цен стали законодательные изменения. После вступления в силу Закона №4777-ІХ полномочия по формированию и установлению тарифов перешли от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), местным общинам. Получив право самостоятельно определять стоимость, органы местного самоуправления начали массово корректировать цены для населения ввиду реальных затрат и критического состояния предприятий.

Где вода стоит дороже: рейтинг

После изменения правил тарифообразования местные власти в разных регионах начали утверждать новые расценки, которые в отдельных городах превысили предыдущие показатели в 2-3 раза:

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Павлоград. Теперь этот город на Днепропетровщине является абсолютным рекордсменом по уровню цен — тариф для населения уже достиг 113 грн за кубометр.

Тернополь. Коммунальное предприятие «Тернопольводоканал» предложило увеличить стоимость услуг с 36,70 грн до почти 99 грн за кубометр из-за значительных долгов предприятия.

Симферополь. Проект нового тарифа предусматривает повышение стоимости услуги до 96 грн за куб.

Кривой Рог. Здесь предварительно согласовали уровень около 78 грн за кубический метр.

Луцк. КП «Луцкводоканал» планирует поднять тариф с 28 до 73 грн за кубометр.

Черновцы. Типичным примером подорожания являются Черновцы, где с 1 июня стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода была установлена на уровне 63,5 грн за кубометр. Предыдущий тариф, действовавший с 2022 года, составлял около 28 грн. за куб. Просматривать цену долгое время мешали действующие ограничения.

Одесса. Филиал «Инфоксводоканал» обнародовал проект, предусматривающий существенный пересмотр стоимости и повышение цены для населения почти в 2,7 раза.

В Киеве и Львове окончательные решения еще не приняты, однако эксперты прогнозируют, что корректировка тарифов здесь станет актуальной в ближайшее время.

Почему власть пошла на такой шаг

В местных советах и коммунальных предприятиях объясняют это повышение экономическими реалиями. Тарифы не изменялись с 2021-2022 годов, в то время как расходы водоканалов за это время существенно выросли. Руководители предприятий предупреждают, что без просмотра расценок водоканалы прекратят работу из-за многомиллионных долгов перед энергетиками и нехватки средств на зарплаты.

Основными факторами, обусловившими непопулярные решения по всей Украине, стали удорожание электроэнергии. Водоканалы являются крупнейшими потребителями электроэнергии в городах, и именно эти расходы составляют значительную часть себестоимости услуг, рост фонда оплаты труда, логистику и материалы — из-за инфляции и сложных логистических условий в условиях войны выросли цены на реагенты для очистки воды, топливо для аварийных бригад, оборудования и запчасти. Работа предприятий также усложняется износом сетей.

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