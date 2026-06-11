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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Тарифы на воду растут по всей Украине: в одном городе превысили 100 грн за куб

Почему тарифы на воду в регионах Украины стремительно растут

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Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Тарифы на воду растут

Тарифы на воду растут

В июне 2026 года в Украине прошел пересмотр стоимости жилищно-коммунальных услуг, что привело к очередному повышению тарифов для населения. Наиболее ощутимым стал скачок цен на водоснабжение и водоотвод. Во многих населенных пунктах суммы в платежках увеличились в 2-3 раза, а в отдельных регионах стоимость 1 кубического метра воды пересекла психологическую отметку в 100 гривен.

Децентрализация тарифообразования: новые правила игры

Главным толчком к массовому пересмотру цен стали законодательные изменения. После вступления в силу Закона №4777-ІХ полномочия по формированию и установлению тарифов перешли от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), местным общинам. Получив право самостоятельно определять стоимость, органы местного самоуправления начали массово корректировать цены для населения ввиду реальных затрат и критического состояния предприятий.

Где вода стоит дороже: рейтинг

После изменения правил тарифообразования местные власти в разных регионах начали утверждать новые расценки, которые в отдельных городах превысили предыдущие показатели в 2-3 раза:

  • Павлоград. Теперь этот город на Днепропетровщине является абсолютным рекордсменом по уровню цен — тариф для населения уже достиг 113 грн за кубометр.

  • Тернополь. Коммунальное предприятие «Тернопольводоканал» предложило увеличить стоимость услуг с 36,70 грн до почти 99 грн за кубометр из-за значительных долгов предприятия.

  • Симферополь. Проект нового тарифа предусматривает повышение стоимости услуги до 96 грн за куб.

  • Кривой Рог. Здесь предварительно согласовали уровень около 78 грн за кубический метр.

  • Луцк. КП «Луцкводоканал» планирует поднять тариф с 28 до 73 грн за кубометр.

  • Черновцы. Типичным примером подорожания являются Черновцы, где с 1 июня стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода была установлена на уровне 63,5 грн за кубометр. Предыдущий тариф, действовавший с 2022 года, составлял около 28 грн. за куб. Просматривать цену долгое время мешали действующие ограничения.

  • Одесса. Филиал «Инфоксводоканал» обнародовал проект, предусматривающий существенный пересмотр стоимости и повышение цены для населения почти в 2,7 раза.

В Киеве и Львове окончательные решения еще не приняты, однако эксперты прогнозируют, что корректировка тарифов здесь станет актуальной в ближайшее время.

Почему власть пошла на такой шаг

В местных советах и коммунальных предприятиях объясняют это повышение экономическими реалиями. Тарифы не изменялись с 2021-2022 годов, в то время как расходы водоканалов за это время существенно выросли. Руководители предприятий предупреждают, что без просмотра расценок водоканалы прекратят работу из-за многомиллионных долгов перед энергетиками и нехватки средств на зарплаты.

Основными факторами, обусловившими непопулярные решения по всей Украине, стали удорожание электроэнергии. Водоканалы являются крупнейшими потребителями электроэнергии в городах, и именно эти расходы составляют значительную часть себестоимости услуг, рост фонда оплаты труда, логистику и материалы — из-за инфляции и сложных логистических условий в условиях войны выросли цены на реагенты для очистки воды, топливо для аварийных бригад, оборудования и запчасти. Работа предприятий также усложняется износом сетей.

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Дата публикации
Количество просмотров
30
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