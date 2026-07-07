Тарифы на воду в Киеве покрывают только 30% расходов "Киевводоканала": будет ли повышение

Тарифы на воду в Киеве / © УНИАН

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В Киеве тарифы на водоснабжение и водоотвод не пересматривались с 2022 года. Поэтому сегодня они компенсируют лишь часть фактических расходов «Киевводоканала». В других городах ожидается существенное подорожание тарифов на воду.

Об этом сообщил директор ОО «Інститут міста» Александр Сергиенко для «Київ24».

Тарифы на воду в Киеве не покрывают реальные затраты «Киевводоканала»

Эксперт подчеркнул, что предприятию необходимо дополнительное техническое оснащение — генераторы, дизельные установки и системы накопления энергии, чтобы подготовиться к возможным российским атакам в зимний период.

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Также предприятию требуются дополнительные деньги для стабильного контроля качества питьевой воды в Киеве.

В то же время, во многих других регионах страны ситуация с платежками за воду вскоре изменится.

«В подавляющем большинстве городов Украины в июле тарифы на снабжение холодной водой и водоотвод существенно возрастут. Кое-где кубометр воды подорожает вдвое», — заявил Сергиенко.

Тарифы сейчас покрывают около 30% реальных потребностей «Киевводоканала».

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Эксперт также подчеркнул, что у Киева всегда были и есть финансовые резервы, чтобы помогать «Киевводоканалу» и держать предприятие на плаву, но даже это Сергиенко не называет выходом.

В частности, по словам руководителя ОО «Інститут міста», Киеву не хватает денег, чтобы обеспечить надлежащую подготовку города к зиме. Столица будет ждать решения от Кабмина.

Эксперт добавил, что премьер-министр Свириденко заявила о выделении Киеву 10 млрд гривен на нужды города, но столица из этого ничего не получила, ведь деньги «переложили из одного кармана в другой».

Тарифы на свет с 1 июня: сколько будут платить украинцы

Напомним, что для украинских бытовых потребителей стоимость электроэнергии остается неизменной. Согласно решению Кабинета Министров, базовый тариф зафиксирован на уровне 4,32 грн за киловатт-час по меньшей мере до 31 октября 2026 года.

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Льготные условия будут действовать во время отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля для домов с электроотоплением и без газификации. За потребление до 2 000 кВт-ч в месяц они будут платить сниженную цену — 2,64 грн за кВт-ч, а за весь объем сверх этого лимита — стандартные 4,32 грн за кВт-ч.

Владельцы трехзонных счетчиков будут платить по дифференцированным тарифам в зависимости от времени суток. В пиковые часы — 8:00–11:00 и 20:00–22:00 — цена составит 6,48 грн за кВт-ч, в полупиковые — с 7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн за кВт, а в ночное время — с 23:00 до 7:00 будет действовать самый низкий тариф — 1,73 грн за кВт-ч.

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