Тарифы Трампа: Индия потеряет вдвое больше, чем заработала на нефти из России

Введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы на импорт из Индии менее, чем через год способны лишить ее гораздо большей суммы, чем она сэкономила за все время войны в Украине в результате покупки российской нефти с дисконтом.

Об этом в среду, 27 августа, пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков.

До развязанной Владимиром Путиным войны Индия практически не покупала нефть у России — поставки составляли менее 1% индийского нефтяного импорта.

После того, как западные страны ввели санкции и ценовой потолок для российской нефти, она начала продаваться с дисконтом, который сейчас составляет около 7% к основным мировым сортам, таким как Brent. В результате за 3,5 года Индия сэкономила около $17 млрд,

Но введенные Трампом 50% пошлины на товары из Индии могут сократить ее экспорт более чем на 40%, или почти на $37 млрд, подсчитал аналитический центр Global Trade Research Initiative (GTRI) в Дели. И это только за текущий финансовый год, который начался в апреле и закончится в марте 2026 года.

Ранее установленная Трампом «простая» 25% ставка пошлины была повышена вдвое в качестве санкции за приобретение российской нефти, которое Вашингтон называет «наживой».

«Американские потребители покупают индийские товары. Индия использует эти доллары для покупки со скидкой российской нефти. Эта нефть перерабатывается и перепродается по всему миру индийскими торгашами в союзе с молчаливыми российскими партнерами, — написал в колонке в Financial Times советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро, видимо, имея в виду „Роснефть“ и фонд United Capital Partners, — В то же время Россия присваивает твердую валюту для финансирования своей военной машины в Украине».

Министр финансов Скотт Бессент недавно заявил CNBC, что Индия увеличила закупки дешевой российской нефти с менее чем 1% перед войной в Украине до 42% от своего совокупного импорта. Такие действия он противопоставил Китаю, крупнейшему ее покупателю, у которого доля выросла за то же время, по его словам, с 13 до 16%.

Бессент заявил: «Индия просто наживается. Они занимаются перепродажей. То, что я назвал бы индийским арбитражем — покупка дешевой российской нефти и перепродажа ее как продукта переработки, появилось только что, во время войны, и это неприемлемо».

Напомним, в воскресенье, 24 августа, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не исключает введения новых санкций против России с целью давления на президента Владимира Путина о прекращении войны в Украине.

Как свидетельствует последний опрос Reuters/Ipsos, большинство американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России как способ давления на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.