Тарифы Трампа: за один день рекордно обеднели Маск, Цукерберг и китайские бизнесмены

Илон Маск / © Associated Press

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После объявления Дональдом Трампом о введении новых пошлин США мировые финансовые рынки резко упали.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние 500 самых богатых людей планеты за день сократилось на 208 миллиардов долларов, что стало четвертым по величине однодневным падением с 2012 года.

Наибольшие потери понесли миллиардеры из США, особенно это повлияло на акции технологических гигантов. В частности, основатель Meta Марк Цукерберг потерял 17,9 млрд долларов из-за 9% падения акций его компании. Похожая ситуация у Джеффа Безоса. Из-за снижения акций Amazon на 9% он потерял 15,9 млрд долларов.

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Илон Маск потерял за один день 11 млрд долларов, а всего с начала года он сократил свое состояние на 110 млрд долларов.

Помимо американских миллиардеров, состояние также сократилось у богачей из других стран, активно торговавших с США. Канадский миллиардер и владелец Shopify Тоби Лютке потерял 1,5 млрд долларов из-за падения акций на 20%.

Не избежал удара и самый богатый человек Европы. Владелец LVMH Бернар Арно потерял 6 млрд долларов. Причиной стало решение ЕС ответить на тарифы Трампа введением пошлин до 20% на экспорт предметов роскоши и алкоголя в США.

Также потери понесли и китайские бизнесмены. Основатель китайского производителя обуви Huali Group Чжан Цуньюань потерял более 13% стоимости компании, что эквивалентно 1,2 млрд долларов личных потерь. Все из-за 34% пошлин Трампа на импорт из Китая.

Напомним, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары со всего мира, которые будут ввозиться в Соединенные Штаты.

В начале своей речи Трамп пообещал сделать США «богатыми снова».

Трамп отметил, что США больше не могут позволить себе удерживать торговый дефицит с другими странами, предполагая, что США слишком долго их субсидировали.

«Мы заботимся о странах во всем мире», — сказал он и добавил, что пора США позаботиться о своем народе.

Базовая таможенная ставка на импорт всех иностранных товаров в США составит 10%. Такой она будет для Великобритании, Бразилии, Австралии, Турции, Украины и многих других стран. Для стран Евросоюза она составит 20%, для Китая — 34%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Индии — 26%.

Рекордными являются ставки для Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).

В таблице, которую показал Трамп, указано, что пошлины на американские товары в Камбодже составляют 97%, и это самый высокий показатель в списке торговых партнеров США. В ЕС эта ставка достигает, по данным США, 39%, в Китае — 67%, в Японии — 46%.