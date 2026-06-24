ТАС Агро начал пользоваться продуктом MODUS X для автоматизации работы с персоналом

Реклама

Об этом говорится в сообщении MODUS X.

«Для нас важно создавать удобные условия для повседневной работы. Мы выбрали DEEP, потому что это готовое enterprise-решение, которое уже проверено на 60 000 пользователей ДТЭК. Платформа убирает бумажную рутину, упрощает кадровый учет и помогает нам быть более близкими к людям», — рассказывает Наталья Король, директор департамента по управлению персоналом и трансформации бизнеса ТАС Агро.

Проект позволяет перевести документооборот в телефон, упрощая оформление отпусков, получение справок и согласование документов как с офиса, так и непосредственно с поля.

Реклама

В частности, цифровая трансформация учитывает специфику агробизнеса: более 60% команды ТАС Агро работает на фермах, элеваторах и в полях и не имеет стационарных компьютеров или корпоративных аккаунтов. Это трактористы, операторы машинной дойки и аппаратчики сушильных установок.

В MODUS X добавили, что за первые полтора месяца в приложении зарегистрировалось более тысячи сотрудников, которые воспользовались платформой более 6,7 тысячи раз.

«Мы проектировали DEEP как «компанию в смартфоне» — платформу для организаций, где сотрудник не сидит каждый день за ПК и не имеет корпоративного аккаунта. Реальность агросектора — именно тот кейс, под который продукт создавался: десятки локаций, сезонные пики, тысячи людей в полях. Для ТАС Агро мы разворачиваем решение, что выдержало эту нагрузку», - сказала Ирина Годованюк, руководитель департамента по коммерческой деятельности MODUS X.

Подробнее о DEEP узнавайте по ссылке .

Реклама

Новости партнеров