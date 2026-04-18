Текущий мировой кризис будет хуже предыдущих — МВФ очертил сценарии

Международный валютный фонд сравнил нынешний энергетический кризис с событиями 1973-74 годов, когда за несколько месяцев стоимость барреля нефти выросла с $3 до $11, что повлекло за собой глобальную инфляцию и экономический кризис.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша представил отчет Фонда во время «Весенних встреч МВФ и Всемирного банка».

«Я бы сказал, что мы находимся где-то посредине между эталонным и неблагоприятным сценариями. И, конечно, с каждым уходящим днем и каждым днем, когда мы имеем больше сбоев в энергетике, мы дрейфуем ближе к неблагоприятному сценарию», — сказал Гуринша.

Отмечается, что особенность нынешнего кризиса в том, что он стал очередным звеном в серии кризисов, каждый из которых усиливает последствия предыдущего.

Среди негативных факторов, усугубляющих ситуацию в экономике, в отчете упоминаются: геополитическое напряжение (речь идет о войнах), рост государственных долгов, торговые споры, риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта.

В отчете МВФ описаны три возможных сценария развития событий в зависимости от продолжительности войны на Ближнем Востоке.

Согласно оптимистическому сценарию, среднегодовая цена нефти в текущем году составит $82 за баррель. Но он возможен, если война будет длиться еще несколько недель. Мировая инфляция по этому сценарию — 4,4%.

Если война будет продолжаться до конца года, среднегодовая цена поднимется до $100. Уровень инфляции соответственно возрастет до 5,4%.

Худший сценарий предполагает, что боевые действия и перебои со снабжением энергоносителей из стран Персидского залива будут продолжаться и в 2027 году. И тогда уже нефть будет по $126, а инфляция в ближайшие два года превысит 6% в среднем по миру.

Последствия ощутят жители и богатых и бедных стран по всему миру. Уязвимые бедные страны, импортирующие энергоносители, у которых и без этой войны проблем в экономике хватало.

Ранее сообщалось, что глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует тяжелый апрель для мировой экономики из-за войны в Иране.