Текущий мировой кризис будет хуже предыдущих — МВФ очертил сценарии
Удар по экономике, вызванный блокированием Ормузского пролива, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает как один из наиболее ощутимых в течение десятилетий.
Международный валютный фонд сравнил нынешний энергетический кризис с событиями 1973-74 годов, когда за несколько месяцев стоимость барреля нефти выросла с $3 до $11, что повлекло за собой глобальную инфляцию и экономический кризис.
Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша представил отчет Фонда во время «Весенних встреч МВФ и Всемирного банка».
«Я бы сказал, что мы находимся где-то посредине между эталонным и неблагоприятным сценариями. И, конечно, с каждым уходящим днем и каждым днем, когда мы имеем больше сбоев в энергетике, мы дрейфуем ближе к неблагоприятному сценарию», — сказал Гуринша.
Отмечается, что особенность нынешнего кризиса в том, что он стал очередным звеном в серии кризисов, каждый из которых усиливает последствия предыдущего.
Среди негативных факторов, усугубляющих ситуацию в экономике, в отчете упоминаются: геополитическое напряжение (речь идет о войнах), рост государственных долгов, торговые споры, риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта.
В отчете МВФ описаны три возможных сценария развития событий в зависимости от продолжительности войны на Ближнем Востоке.
Согласно оптимистическому сценарию, среднегодовая цена нефти в текущем году составит $82 за баррель. Но он возможен, если война будет длиться еще несколько недель. Мировая инфляция по этому сценарию — 4,4%.
Если война будет продолжаться до конца года, среднегодовая цена поднимется до $100. Уровень инфляции соответственно возрастет до 5,4%.
Худший сценарий предполагает, что боевые действия и перебои со снабжением энергоносителей из стран Персидского залива будут продолжаться и в 2027 году. И тогда уже нефть будет по $126, а инфляция в ближайшие два года превысит 6% в среднем по миру.
Последствия ощутят жители и богатых и бедных стран по всему миру. Уязвимые бедные страны, импортирующие энергоносители, у которых и без этой войны проблем в экономике хватало.
Ранее сообщалось, что глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует тяжелый апрель для мировой экономики из-за войны в Иране.