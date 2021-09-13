Телефонное мошенничество: как сохранить свои деньги и не попасть на крючок обманщиков

Телефонное мошенничество: как сохранить свои деньги и не попасть на крючок обманщиков

Чаще всего телефонные мошенники "работают" по отработанной схеме, а обычные украинцы остаются без собственных и кредитных средств.

Многие люди пострадали от телефонных мошенников, которые с помощью своих схем оставляют без копейки. Навыки сразу понимать, что имеете дело с мошенниками — важные для каждого украинца.

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Как отмечают в Национальном банке Украины, в случае телефонного мошенничества убеждают жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию или перевести деньги.

Кем чаще всего называются телефонные мошенники:

Работниками банка;

Работниками НБУ, Пенсионного фонда, Фискальной службы;

Работниками полиции или коммунальных служб;

Работниками мобильного оператора;

Покупателем вашего товара и тому подобное.

Что нужно мошеннику:

Реквизиты платежной карты;

Пароли, коды банков и мобильных операторов;

Кодовые слова;

Снять лимиты с карты жертвы или убедить жертву осуществить перевод средств в свою пользу.

Типичные сценарии телефонного мошенничества

1 сценарий: "Ваша карта заблокирована"

Мошенник маскируется под работника банка и просит предоставить информацию: реквизиты карты, одноразовые пароли. Также во время разговора мошенник может убеждать осуществить перечисление средств или снять лимит по карте. Важно помнить, что работники банка никогда не звонят, чтобы узнать эту информацию.

2 сценарий: "Мама, я в полиции или в больнице"

Ночью звонит якобы представитель правоохранительных органов и сообщает, что ваш родственник в полиции за драку, ДТП, кражу и тому подобное. Чтобы его освободить — вам необходимо оплатить средства (перечислить денежную компенсацию пострадавшему/следователю/врачу и т.д.). Для убедительности мошенник передает трубку якобы родственнику, который жалобным голосом объясняет, что случилась беда. Перед тем, как отдавать, платить или переводить средства, позвоните своему родственнику и спросите, как у него дела.

3 сценарий: "Вы выиграли автомобиль, квартиру, миллион т.п."

Жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше, больше деталей обещают на сайте или по телефону. Человек звонит по указанному номеру, где ему объясняют: чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники могут создать сайт, на котором есть вся информация о "акции" и отзывы предыдущих победителей. Помните: налоги не перечисляет получатель выигрыша (они удерживаются из суммы выигрыша).

Как понять, что вы разговариваете с мошенниками:

у вас спрашивают срок действия карты, номер на обратной стороне карты (три цифры), пароли, коды банков и мобильных операторов;

обещают легкие деньги (неожиданный выигрыш);

руководят в телефонном разговоре вашими действиями (направляются к терминалу или банкомату);

просят сфотографировать и переслать/предоставить фото платежной карты;

пугают, что ваша карта заблокирована, а преступники взломали счет;

просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты платежной карточки.

Что делать, если случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли

Немедленно заблокируйте карточку. Звоните на горячую линию банка, указанную на обороте карточки или через интернет-банкинг);

Обратитесь в киберполицию онлайн по ссылке.

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