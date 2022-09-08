Темпы инфляции замедляются, до конца года тенденция будет продолжаться – Минэкономики Украины

Темпы инфляции в Украине уменьшаются второй месяц подряд, что является важным сигналом для потребителей и предприятий.

В этом году рекордно высокая инфляция является мировой тенденцией, в странах Евросоюза она достигает 9,1%.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин.

"Что касается Украины, то инфляция вызвана двумя факторами – специфическим внутренним и внешним. Да, частично инфляция импортирована, ведь мы покупаем дорогие энергоресурсы – газ, нефтепродукты – и высокие мировые цены на них отражаются на ценах в Украине", – отметил Кудин.

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Главным инфляционным фактором является война, из-за которой сократилось предложение товаров вследствие уменьшения производства, а также возросли затраты из-за нарушений логистики, разрушения производственных фондов, производственных цепей и других сугубо военных негативных последствий, соответственно это приводит к повышению цен.

В Минэкономики говорят, что инфляционная динамика в Украине улучшается.

"Мы прогнозируем, что она продолжит замедляться и до конца года, хотя обычно сезонные проявления ускорения на отдельных сегментах рынка будут иметь место", – добавил Кудин.

Основанием для оптимистического прогноза является снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которые, в частности, в августе упали на 10% и продолжают снижаться. А также снижение мировых цен на продовольствие пять месяцев подряд. Это должно положительно отразиться и на ценах в Украине. Так, в августе больше всего подешевели сезонные овощи (картофель, свекла, капуста, морковь) – на 25-45%, упали цены на сжиженный газ для автомобилей – в среднем на 10,4%, на дизель – на 3,4%.

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины на следующий год вырастет на 4,6%.

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