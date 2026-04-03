Теневые схемы и хищения угля на ЦОФ «Червоноградская» ставят под угрозу подготовку к зиме— нардеп

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, председатель подкомитета по угольной промышленности Михаил Бондарь.

По его словам, на фоне роста глобального спроса на уголь из-за удорожания энергоресурсов ситуация в украинской угольной отрасли ухудшается из-за внутренних проблем. Он подчеркнул, что параллельно в Украине фиксируется вмешательство частных структур в работу государственных предприятий.

«В связи с тем, я обратился в Министерство энергетики с вопросом, чтобы они дали оценку тому всему, что делается на Львовско-Волынском угольном бассейне с вмешательством частных структур, влияния на государственные шахты, хищения угля, существующие там схематозы», – заявил депутат.

По его словам, ситуация выглядит значительно глубже и опаснее, поскольку речь идет не только об экономических проблемах, но и о системных злоупотреблениях, влияющих на работу всей отрасли.

Бондарь сообщил, что планирует вынести этот вопрос на рассмотрение профильного подкомитета и комитета после получения официального ответа от Минэнерго.

Отдельно он обратил внимание на резонансные факты, связанные с блокировкой работы обогатительной фабрики.

«Я думаю, что многие из вас уже видели о взятии правоохранительными органами одного из помощников народного депутата, а депутат является членом нашего комитета, на Львовщине, по хищению угля, по блокированию обогатительной фабрики, которая фактически, когда будет блокирована, не даст возможности работать шахтам, потому что эта угольная продукция.

Депутат также подчеркнул, что подобные действия оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние шахтеров.

«Но меня очень поразило, что накануне этого вручения подозрения, член нашего комитета как раз так буро-яро с трибуны защищал шахтеров, а оказалось в конечном итоге, что идут хищения угольной продукции, соответственно, и эта угольная продукция не продается, не декларируется, а заработанные деньги, которые должны были подчеркнул Бондарь.

Он добавил, что такая ситуация подрывает не только отрасль, но и доверие государственным институтам.

По мнению депутата, в условиях подготовки к новому отопительному сезону роль угольной отрасли остается критически важной.

«И я напомню, что уже нужно начинать подготовку к новому ОЗУ 26-27, и угольная отрасль должна занять основное место в этом вопросе как раз подготовки», – подытожил Бондарь.

Ранее нардеп Михаил Волынец отметил, что блокирование работы таких предприятий как ЦОФ «Червоноградская» создает риски не только для добычи, но и для стабильности всей энергосистемы.