Теперь за онлайн-продажи без ФЛП в Украине грозит штраф в десятки тысяч гривен: детали от наголовой

Штраф / © УНИАН

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Теперь за онлайн-продажи без ФЛП в Украине грозит до 34 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

«Налоговая автоматически видит вашу карту… А если работаете без регистратора расчетных операций, будет взыскание 100% от продаж», — отмечает ГНС.

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С 1 марта текущего года Государственная налоговая служба получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лиц — предпринимателей, также получающих средства на свои счета, при этом не имеющих зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушающих требования в части порядка проведения расчетов и т.д.

Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.

Нововведение от ГНС

Государственная налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через интернет:

официально зарегистрироваться как предприятие;

производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала 2025 года предприниматели в населенных пунктах до 5000 жителей обязаны принимать оплату банковскими картами. Это касается как магазинов, так и поставщиков платных услуг.

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