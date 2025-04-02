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Теперь за онлайн-продажи без ФЛП в Украине грозит штраф в десятки тысяч гривен: детали от наголовой
Государственная налоговая служба получила новый инструмент контроля за онлайн-продажами.
Теперь за онлайн-продажи без ФЛП в Украине грозит до 34 тысяч гривен штрафа.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
«Налоговая автоматически видит вашу карту… А если работаете без регистратора расчетных операций, будет взыскание 100% от продаж», — отмечает ГНС.
С 1 марта текущего года Государственная налоговая служба получает из Системы учета данных РРО информацию о:
гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
физических лиц — предпринимателей, также получающих средства на свои счета, при этом не имеющих зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушающих требования в части порядка проведения расчетов и т.д.
Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.
Государственная налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через интернет:
официально зарегистрироваться как предприятие;
производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
Напомним, ранее мы писали о том, что с начала 2025 года предприниматели в населенных пунктах до 5000 жителей обязаны принимать оплату банковскими картами. Это касается как магазинов, так и поставщиков платных услуг.
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