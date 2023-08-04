Теракт на Каховской ГЭС: за потерянный урожай украинцы могут получить до 100 000 грн

За каждую сотку земельного участка затопленного частного огорода предусмотрены выплаты в размере 3300 грн.

В результате российского теракта на Каховской ГЭС были затоплены земельные участки с частными огородами украинцев в Херсонской и Николаевской областях. Правительство предусмотрело выплату компенсаций за потерянный урожай.

Как сообщил в пятницу, 4 августа, премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства за каждую сотку земельного участка частного огорода планируют выплатить 3 300 грн.

“На повестке дня сегодня имеем решение о выплате людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС. В результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать", – отметил глава правительства.

Максимальная сумма пособия за потерянный урожай составит до 100 тысяч гривен.

На эти нужды Херсонской и Николаевской областям будет выделено 271 млн. грн.

Напомним, в Днепропетровской области, рядом с Никополем, украинцы посадили картофель на дне высохшего Каховского водохранилища, которое в начале июня взорвали российские захватчики.

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