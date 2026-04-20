Терехов: Отсрочка введения НДС для ФЛП — общая победа людей, малого бизнеса и граждан

По его убеждению, решение отсрочить введение НДС для ФЛП правильно, потому что человечное. Ведь задача государства во время войны – давать надежную опору людям. В то же время внедрять НДС для малых предпринимателей сейчас — то же, что выбить у миллионов украинских семей землю из-под ног.

«ФЛП — это не просто субъект экономической деятельности. За этой аббревиатурой стоит конкретный человек, работающий в условиях войны, обеспечивающий свою семью, создающий рабочие места, держащую экономику своих общин и страны в целом», — подчеркнул Игорь Терехов.

Он уверен: то, что правительству удалось договориться с МВФ о малейшей отсрочке этого решения – это важный результат.

«Это наша общая победа – людей, малого бизнеса и общин. Всех, кто последовательно отстаивал эту позицию. Хочу поблагодарить участников Ассоциации прифронтовых городов и общин и наших партнеров за принципиальность и максимальное вовлечение в этот процесс. Объединение наших усилий в очередной раз дало результат, которого ждали люди. Спасибо правительству, которое услышало аргументы общин и бизнеса», — заявил глава АПМГ.

В то же время он добавил, что этот вопрос, хоть и отложен, все же остается на повестке дня.

«Наша позиция неизменна: государство должно поддерживать предпринимателей, а не усиливать налоговую нагрузку, особенно во время войны. Малый и средний бизнес — основа экономической устойчивости страны и вопрос выживания для ее прифронтовых территорий. Поэтому мы и дальше будем отстаивать подход, в центре которого человек, и работать над решениями, позволяющими предпринимательству работать, развиваться и оставаться в Украине», — заключил Игорь Терехов.