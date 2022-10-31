"Террористический шантаж Путина дает сбой": эксперт о продолжении действия "зернового соглашения"

Несмотря на демарш России по приостановлению ее участия в "зерновом соглашении", благодаря Турции и ООН оно продолжает работать.

Провалы России на фронте и катастрофическое падение авторитета Путина позволяют Турции продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за ситуацию в безопасности в Черном море.

Такое мнение в коментарии ТСН.ua высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, с самого начала "зерновое соглашение" базировалось на неприемлемых смысловых конструкциях России по "опасности гражданским судам со стороны Украины". То есть Россия, которая с 2014 года совершает военную агрессию против Украины, оккупировала значительную часть территориального моря Украины, атаковала 25 ноября 2018 года украинские военные корабли вблизи Керченского пролива, а после 24 февраля совершила попытки оккупировать всю Украину, включая остров Змеиный и обвинила Украину в создании "опасности судоходства".

"Этот бред не был сразу отвергнут международным сообществом, в том числе, ООН, ЕС и НАТО, очевидно, из-за нежелания вступать в открытый конфликт с Россией. Это создало условия, когда РФ, будучи агрессором, начала диктовать свои условия Украине и международному сообществу, что в результате привело к заключению так называемого "зернового соглашения", и хотя это соглашение позволило частично снять проблему экспорта украинского зерна и способствовало решению проблемы глобального голода, но одновременно создало условия для фиксации роли России как государства, которое может диктовать свои условия организации судоходства вопреки международному морскому праву", — считает Михаил Самусь.

Главные вопросы, по его словам, возникавшие при анализе "зернового соглашения": какое отношение к украинскому зерну имеет Россия; почему она может устанавливать собственные правила организации судоходства; и почему ООН, ЕС и НАТО соглашаются с незаконными требованиями РФ.

"На самом деле, ответ на эти вопросы был прост: считалось, что Россия контролирует военную ситуацию на фронте и в Черном море, а потому имеет право диктовать свои условия Украине и другим игрокам", — объясняет Михаил Самусь.

Последний демарш России, по словам эксперта, заявившей о выходе из "зернового соглашения" после атаки на корабли ЧФ РФ в Севастополе, должен разрушить механизм экспорта украинского зерна и поставить Украину и Запад в сложную ситуацию, когда они должны просить Россию о разблокировании этого процесса.

"Однако, неожиданно для России, Турция и ООН отказались прекращать экспорт зерна и заявили о готовности продолжать проект без участия России. Очевидно, что провалы России на фронте и катастрофическое падение авторитета Путина позволяют Турции продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за ситуацию с безопасностью в Черном море. Это мощный удар по позициям России, и может стать сигналом начала геополитического падения режима Путина, его откровенный террористический шантаж, действовавший в предыдущие годы, дал сбой, который может стать системным, если Россию все же выдворят из СБ ООН и других ключевых. международных организаций", — заключает Михаил Самусь.

Зерновой коридор и выход России из договоренностей

Российские террористы после инцидента с их кораблями в Крыму заявили о выходе из зерновой сделки. Поэтому 30 октября из украинских портов не вышли зерновозы.

Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября, поиронизировал, что "теперь в Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган отметил, что благодаря зерновому коридору из Украины удалось вывезти более 9,3 млн. тонн продукции, тем самым снизив продовольственный кризис.

"Несмотря на то, что Россия колеблется по зерновому соглашению, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", — сказал президент.

Украина, ООН и Турция продолжили работу зернового коридора. С украинских портов продолжает поступать продовольствие для мира.

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