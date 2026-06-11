The Guardian бьет тревогу: новые квоты ЕС могут поставить под угрозу украинскую металлургию и экспорт

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Об этом написало британское издание The Guardian .

В комментарии изданию генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что новая система квот, которая вступит в силу с 1 июля, создает серьезные риски для украинских производителей стали, ведь ЕС сократил объемы беспошлинных квот на импорт металлопродукции и повысил пошлину на поставки сверх установленных лимитов до 50%.

«Украина не представляет значительной угрозы для металлургической промышленности ЕС. Наши объемы недостаточно велики. Уничтожение одной из немногих областей, которые продолжают работать во время войны, нельзя назвать мудрым решением», — цитирует The Guardian Рыженкова.

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Издание отмечает, что новые ограничения вводятся на фоне глобального переизбытка стали, значительная часть которого связана с китайским экспортом. В то же время, украинские производители оказались в особо сложном положении из-за потери части традиционных рынков сбыта после начала полномасштабной войны и вынужденной переориентации на европейский рынок.

Дополнительным вызовом для отрасли остается механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM, повышающий затраты производителей металлургической продукции. В результате украинские предприятия одновременно сталкиваются как с новыми торговыми барьерами, так и с дополнительными финансовыми нагрузками.

В The Guardian отмечают: такие решения могут иметь последствия не только для отрасли, но и для экономики страны в целом. Металлургия традиционно является одним из крупнейших источников экспортной выручки, а крупные металлургические компании входят в число крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Издание также обращает внимание на то, что украинские металлурги продолжают работать в условиях постоянных российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру. из-за войны Метинвест уже потерял свои мариупольские комбинаты, а также был вынужден остановить работу угольного предприятия в Покровске из-за приближения боевых действий.

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Пока металлургические комбинаты компании в Запорожье и Каменском работают с неполной загрузкой производственных мощностей. Но они продолжают поддерживать экспорт, обеспечивать рабочие места и платить налоги в бюджет.

Новые европейские ограничения могут ослабить одну из немногих отраслей, остающихся опорой украинской экономики во время войны. Именно поэтому вопрос доступа украинской металлопродукции к рынку ЕС, по мнению представителей отрасли, должен учитывать не только торговые, но и экономические и последствия для Украины, подчеркнули в издании.

Напомним, в 2024 году металлургия предоставила Украине 7,2% ВВП, $6,4 млрд экспорта (15,4% от общего объема) и около $1 млрд налоговых поступлений. Также несмотря на риски, предприятия ГМК инвестировали $650 млн, или 18,3% всех капитальных инвестиций в промышленность.

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