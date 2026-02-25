Тимченко для CNN: пережив тяжелую зиму, ДТЭК инвестирует в новую энергосистему

Реклама

Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNN .

Он рассказал, что ДТЭК, кроме ремонтов, думает о средне- и долгосрочной перспективе. В частности, о строительстве более устойчивого поколения и развитии систем накопления энергии.

Он напомнил, что в 2025 году ДТЭК построил самую большую систему хранения энергии для повышения устойчивости энергосистемы и компания продолжает развивать новые проекты.

Реклама

«Фактически наша стратегическая задача — создать совершенно новую энергосистему: более цифровую, современную, чтобы мы больше не повторяли зиму, которую только что пережили», - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в сентябре 2025 года ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, созданных в партнерстве с американской компанией Fluence. Общая стоимость проекта составила 125 млн. евро.