Тимченко для CNN: пережив тяжелую зиму, ДТЭК инвестирует в новую энергосистему
Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания стремится сделать энергосистему более цифровой и современной.
Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNN .
Он рассказал, что ДТЭК, кроме ремонтов, думает о средне- и долгосрочной перспективе. В частности, о строительстве более устойчивого поколения и развитии систем накопления энергии.
Он напомнил, что в 2025 году ДТЭК построил самую большую систему хранения энергии для повышения устойчивости энергосистемы и компания продолжает развивать новые проекты.
«Фактически наша стратегическая задача — создать совершенно новую энергосистему: более цифровую, современную, чтобы мы больше не повторяли зиму, которую только что пережили», - подчеркнул глава ДТЭК.
Напомним, в сентябре 2025 года ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, созданных в партнерстве с американской компанией Fluence. Общая стоимость проекта составила 125 млн. евро.