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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Тимченко: энергетики сделали все возможное, чтобы энергосистема была готова к следующей зиме

Украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена к прохождению пятой зимы с начала полномасштабного вторжения, однако ключевым фактором остается усиление защиты.

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Тимченко: энергетики сделали все возможное, чтобы энергосистема была готова к следующей зиме

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, за последний год украинские энергетики сделали все возможное, чтобы восстановить поврежденные мощности, сформировать необходимые запасы и усилить защиту энергетической инфраструктуры.

"В результате Украина входит в зиму сильнее и лучше подготовленной, чем год назад", - отметил Тимченко.

В то же время, он подчеркнул, что в условиях угрозы новых российских атак критическим фактором для стабильной работы энергосистемы остается защита. От его эффективности будут в значительной степени зависеть последствия атак для украинцев и экономики.

Несмотря на военные риски, Украина продолжает развивать более устойчивую энергосистему. По словам Тимченко, по завершении войны страна может получить одну из самых современных энергетических систем в Европе.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.

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