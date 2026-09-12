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Тимченко: энергетики сделали все возможное, чтобы энергосистема была готова к следующей зиме
Украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена к прохождению пятой зимы с начала полномасштабного вторжения, однако ключевым фактором остается усиление защиты.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
По его словам, за последний год украинские энергетики сделали все возможное, чтобы восстановить поврежденные мощности, сформировать необходимые запасы и усилить защиту энергетической инфраструктуры.
"В результате Украина входит в зиму сильнее и лучше подготовленной, чем год назад", - отметил Тимченко.
В то же время, он подчеркнул, что в условиях угрозы новых российских атак критическим фактором для стабильной работы энергосистемы остается защита. От его эффективности будут в значительной степени зависеть последствия атак для украинцев и экономики.
Несмотря на военные риски, Украина продолжает развивать более устойчивую энергосистему. По словам Тимченко, по завершении войны страна может получить одну из самых современных энергетических систем в Европе.
Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.