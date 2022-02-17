Тимофей Милованов: "Стартовая цена Президент-Отеля отвечает рыночным реалиям"

Оценка стоимости активов киевского "Президент-Отеля", проведенная советником по приватизации Concorde Capital, а также установленная стартовая цена аукциона в 390 млн грн полностью соответствует рынку и реальному состоянию актива на сегодняшний день.

Таким мнением поделился бывший министр экономического развития Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в комментарии для "РБК-Украина".

“Что касается стартовой цены, которую определил Concorde Capital, — она целиком отвечает состоянию гостиницы и рыночным реалиям, это адекватная оценка от специалистов по результатам аудитов. Если же на аукционе цена дополнительно вырастет — это будет большим успехом”, — отмечает Милованов.

По словам экономиста, приватизация позволит "Президент-Отелю" провести давно необходимую модернизацию и ремонт, на проведение которых у государственного собственника хронически не хватало ресурсов.

“Отель давно нуждается в обновлении, которое сможет обеспечить эффективный собственник. Нынешнее состояние здания требует серьёзных частных инвестиций”, — считает экс-министр.

По словам советника по приватизации Concorde Capital, нет необходимости и дальше удерживать "Президент-Отель" в госсобственности, поскольку объект не имеет стратегического значения.

"Сегодня гостиница находится в состоянии, нуждающемся в существенных инвестициях. А в ближайшем будущем он может занять значимое место на гостиничной карте Киева именно благодаря привлечению необходимых инвестиций через приватизацию. И на всех этапах — от ремонта до дальнейшего операционного управления — это позволит обеспечить работой сотни специалистов", — отметил генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Удобное расположение, а также дефицит на киевском рынке отельного бизнеса, по мнению Милованова, позволит привлечь покупателей на аукцион.

“Уверен, покупатели точно найдутся, ведь это перспективный бизнес. В Киеве нехватка хороших отелей, даже если сравнивать с соседними столицами. Возможно, мы даже увидим на торгах представителей международных отельных сетей”, — добавил Тимофей Милованов.

"Президент-Отель" — четырехзвездочный гостинично-ресторанный комплекс в Киеве. Комплекс принадлежит государственному ЧАО "Президент-Отель" и находится в долгосрочной аренде ООО БК "Квадр" до 2034 года.

Напомним, ранее предпринимались три попытки приватизации "Президент-Отеля" — в 2010, 2015 и 2017 годах, однако все они оказались неудачными.

ЧАО "Президент-Отель" входит в перечень объектов большой приватизации.