Тимошенко анонсировал сезон сдачи объектов "Большого строительства" осенью этого года

Оценить реальный прогресс в развитии общин и регионов можно будет осенью этого года, когда начнется сезон сдачи объектов "Большого строительства".

Среди них будут школы, детские сады, больницы, дороги и спортивные объекты, рассказал на форуме "Украина 30. Децентрализация" координатор программы, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Благодаря финансовой децентрализации каждая территориальная община получила возможности для совершенствования социальной, транспортной, медицинской и другой инфраструктуры. В этом году у нас в стране в рамках различных инициатив Офиса президента и Кабинета министров реализуется более 1000 инфраструктурных проектов по всей территории Украины", — рассказал Тимошенко .

В частности, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" идет масштабное обновление приемных отделений в больницах. "Мы сделали 200 приемных отделений в опорных больницах и предоставляем субвенции на приобретение необходимой техники в больницы в регионах", — сказал Тимошенко.

Еще одним примером сотрудничества центральной и местной власти является проект "Активные парки", который предусматривает создание в каждой ОТГ парков досуга с возможностью заниматься спортом. Проект запустили в этом году, и уже начали открывать первые парки.

Среди других инициатив — общенациональная программа "Здоровая Украина", "Большая реставрация" и другие. По словам Тимошенко, центральная власть также поддерживать местные инициативы.

"Государство будет помогать в строительстве и развитии инфраструктуры, когда ОТГ или мэр сделают необходимую домашнюю работу — проектную документацию, имеющийся проект. Тогда государство видит, что громада готова, и предоставляет ресурсы, необходимые для строительства таких объектов. Я думаю, вместе мы сможем за следующие несколько лет построить действительно хорошую страну, которая уже сейчас видоизменяется, и все это видят", — отметил заместитель председателя Офиса президента.

Ранее Тимошенко сообщал, что одним из приоритетов президентской программы "Большая стройка" стало восстановление местных дорог. С 6500 км автодорог, которые построят и отремонтируют в этом году, 2000 км относятся именно к этой категории.

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