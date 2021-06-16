Тимошенко: Доходы бюджета от приватизации вырастут в 4 раза — до 12 млрд гривен

Он отметил, что слова "приватизация" пугаться не надо.

Увеличение доходов от приватизации в 2021 году в 4 раза, до 12 млрд гривен.

Это анонсировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина.30".

По его словам, рост поступлений от приватизации в 2018 году составил 1,2%, в 2019 - 3,1%, а в 2020 - 350%.

Он также подчеркнул, что слова "приватизация" пугаться не надо. На продажу выставляются различные объекты - гостиницы, недострои и даже тюрьмы. Речь идет о тех объектах, которые на протяжении многих лет были или "коррупционной кормушкой", или никак не использовались государством, или это непрофильные активы. По его словам, в целом это сотни объектов.

"Они либо неприбыльные или вообще стоят 5-10-15 лет, и с ними ничего не происходит. Государство должно на этом зарабатывать. Именно поэтому такие непрофильные активы будут передаваться в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации", - подчеркнул Тимошенко.

В качестве примера он привел отели "Власта" во Львове, "Братислава" в Кривом Роге и "Казацкий" в Киеве, которые принадлежат Минобороны и не приносят прибыли. По состоянию на сейчас уже началась работа по передаче их в Фонд госимущества с целью продажи.

Еще один из примеров - рекреационный центр в селе Майдан на Львовщине и оздоровительный комплекс "Сосновый бор" в Ворзеле под Киевом. Эти объектами владеет ДФС Украины.

"Фактически налоговики имели возможность отдыхать, кататься на лыжах в своем комплексе. Зачем им это?" - сказал Тимошенко.

Будет приватизировано сооружение на пересечении улиц Саксаганского и Большой Васильковской в Киеве, которое принадлежит Министерству молодежи и спорта и никак не используется 15 лет.

В качестве примера успешной приватизации заместитель главы Офиса президента назвал продажу в прошлом году гостиницы "Днепр" в Киеве. Цена превысила стартовую в 14 раз, в результате государство заработало 1,111 млрд гривен.

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