- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
«То, что я вижу каждый день, – это не страх, а решимость». Глава ДТЭК Тимченко о работе энергетиков в условиях атак
Энергетики компании ДТЭК работают в морозы и под риском новых ударов устраняя последствия обстрелов и возвращая людям свет.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому изданию The Press Democrat .
Он рассказал, что война нанесла значительный ущерб электростанциям страны. Бригады энергетиков работают день и ночь, чтобы устранять повреждения, часто рискуя собственной безопасностью.
«То, что я вижу каждый день, – это не страх, а решимость. Люди возвращаются к работе после бессонных ночей во время атак, работают в мороз и под риском новых ударов. И, несмотря ни на что, каждый день снова выходят на смену», - подчеркнул Тимченко.
Напомним, на конференции в Мюнхене Тимченко обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.