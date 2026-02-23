ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

«То, что я вижу каждый день, – это не страх, а решимость». Глава ДТЭК Тимченко о работе энергетиков в условиях атак

Энергетики компании ДТЭК работают в морозы и под риском новых ударов устраняя последствия обстрелов и возвращая людям свет.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому изданию The Press Democrat .

Он рассказал, что война нанесла значительный ущерб электростанциям страны. Бригады энергетиков работают день и ночь, чтобы устранять повреждения, часто рискуя собственной безопасностью.

«То, что я вижу каждый день, – это не страх, а решимость. Люди возвращаются к работе после бессонных ночей во время атак, работают в мороз и под риском новых ударов. И, несмотря ни на что, каждый день снова выходят на смену», - подчеркнул Тимченко.

Напомним, на конференции в Мюнхене Тимченко обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.

