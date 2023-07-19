Топ-10 крупных государственных закупок за неделю: что в перечне

За прошедшую неделю лотов на сумму более 1 млн гривен было аж 366, общая их стоимость – 1,7 млрд грн.

Народный депутат Ярослав Железняк подготовил подборку самых дорогих государственных закупок, которые были завершены на прошлой неделе. В этом списке, кроме работ в энергетической и строительной сфере, оздоровление детей и изготовление сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец".

Десятку самых больших закупок нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

Ярослав Железняк подчеркнул, что этот список – это совсем не поиски "зрады", а просто самые большие закупки по объему денег.

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"За последнюю неделю таких только стоивших более 1 млн за лот было 366 штук, на 1,7 млрд грн", – написал он.

Топ-10 госзакупок выглядит так:

Минсоцполитики закупило услуги по оздоровлению и отдыху детей в ГПУ "МДЦ "Артек” на 105,9 млн грн; "Укргидроэнерго" – проектные работы на "Строительство сооружения подземного типа с достройкой к административному корпусу для защиты объекта критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры – Киевской ГЭС" на 77,8 млн; "УкрНефть" – кабель нефтепогружной на 71,5 млн грн; "Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" – реконструкция водозаборных сооружений и насосных станций I-го подъема "Береговая" и "Круглая" КП "Никопольводоканал" на 70 млн грн; "Облводоканал" Запорожского областного совета – электрическая энергия на 55,9 млн грн; Винницкий городской совет – капитальный ремонт объекта недвижимого имущества с укрытием на ул. Замостенская, 26-А в г. Виннице на 47,8 млн грн; "Укрэнерго" – комплекс непредвиденных работ по восстановлению подстанции Львовского РЦОМ на 37 млн грн; "Укргидроэнерго" – разработка проектно-сметной документации Среднеднепровской ГЭС на 36,7 млн грн; ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" – производство (создание) аудиовизуального произведения – сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец" на 33,6 млн; "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области" – услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Тячевского и Раховского районов Закарпатской области на 32 млн грн.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к мэрам городов и чиновников с предупреждением на фоне скандальных госзакупок во время войны. По его словам, в обществе назревает очень серьезное недовольство такими действиями из-за странных приоритетов при осуществлении закупок.

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