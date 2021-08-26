Топ-10 безопасных городов мира: как экономика и экологическая безопасность влияют на качество жизни

Специалисты исследовали 60 городов по 76 показателями, чтобы получить полное представление о глобальной безопасности.
В 2021 году Копенгаген признали самым безопасным городом в мире, который отвечает многим показателям, влияющим на качество жизни. Даже не смотря на пандемию коронавируса, столица Дании успешно лидирует в показателях безопасности, экологии и экономического процветания.
По данным исследования Economist Intelligence Unit (EIU), датская столица обогнала прежних лидеров, таких как Токио, Сингапур и Осака.
Так, в четвертом издании индекса безопасных городов EIU впервые добавили показатели экологической безопасности. Специалисты исследовали 5 важных показателей: городская безопасность, цифровые технологии, здоровье, инфраструктура и окружающая среда. Копенгаген возглавил рейтинг, набрав 82,4 балла из 100. За европейским лидером — канадский город Торонто — 82,2 балла. Замыкают пятерку лидеров Сингапур, Сидней и Токио, которые регулярно возглавляют рейтинг.
10 самых безопасных городов мира
- Копенгаген (Дания)
- Торонто (Канада);
- Сингапур;
- Сидней (Австралия)
- Токио (Япония)
- Амстердам (Нидерланды);
- Веллингтон (Новая Зеландия)
- Гонконг (Китай)
- Мельбурн (Австралия)
- Стокгольм (Швеция).
Авторы отчета отметили, что кроме безопасности здоровья — коронавирус влияет на все показатели. Сейчас экологическая безопасность отражает рост мер по адаптации к изменению климата после пандемии коронавируса. Торонто и Копенгаген продемонстрировали более высокие результаты экологической безопасности, чем любой из трех лучших городов за предыдущие годы.
Кроме того, исследователи акцентировали на еще одном важном аспекте: непосредственной взаимосвязи стран с высоким уровнем доходов и показателями индекса:
"Мы видим, что некоторые из стран с более высокими доходами процветают во многих сферах, в то время как другим, с более низкими доходами, необходимо все больше инвестиций в инфраструктуру", — отметил директор проекта индекса безопасных городов EIU Пратима Сингх.
Не менее важным в период пандемии стал вопрос цифровой безопасности, поскольку работа и коммерция переместились в онлайн-режим. В некоторых странах и городах на безопасность повлияло изменение характера преступности, поскольку пандемия послужила серьезным предупреждением о неожиданных кризисах. Руководитель проекта отметил, что результаты должны послужить напоминанием для правительств и политиков о необходимости дальнейших инвестиций в меры безопасности — особенно в политически и экономически нестабильных странах.
Напомним, Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ. Страна потратит полученные от Международного валютного фонда средства на преодоление последствий коронакризиса.