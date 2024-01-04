ТОП-5 советов, как не ошибиться с доставкой товаров из Китая

Людей можно условно разделить на три группы - тех, кто никогда ничего не заказывал из Китая, тех, кто несколько раз неудачно заказывал, и тех, кто постоянно заказывает оттуда для себя и бизнеса.

Итак, есть несколько советов, как сразу попасть в клуб знатоков, избежав травматических переживаний. Советы больше касаются предпринимателей, ищущих поставщиков в Китае, но могут быть полезны и отдельным покупателям для понимания специфики рынка.

1. Выбирать производителя, а не посредника

При поиске товара на маркетплейсах можно заметить, что один и тот же продукт может быть представлен у разных продавцов. Отличается только цена и условия доставки. Иногда низкая цена может означать остатки не качественных товаров, брак или менее качественный аналог.

Поэтому стоит искать производителя, а не посредника, который несет ответственность за свою продукцию. У таких продавцов хороший рейтинг и отзывы. Большинство производителей размещены на внутренних китайских платформах.

2. Позаботиться о соответствии товара

Помимо цены, сроков и условий поставок в контракте стоит указать технические характеристики.

Максимально детально, с описанием внешнего вида, физических параметров и характеристик. В идеале - получить тестовые образцы на согласование и сертификаты соответствия. Потому что можете получить товар, который на первый взгляд соответствует контракту, и у вас не будет повода оспорить, а по факту - абсолютно не будет соответствовать ожиданиям и возможности перепродажи.

3. Минимизировать риски

Чем больше деталей вы пропишете в контракте, тем меньше неприятных сюрпризов вас ждет при получении груза.

4. Внимательность к переводу средств

Стоит использовать только проверенные методы оплаты, что уменьшает риск финансового мошенничества. Поэтому следите за условиями контракта, не переводите деньги через "черный наличный" перевод на счет поставщика и не поддавайтесь искушению сэкономить на более низком курсе, переводя деньги спорным способом.

5. Предупредить повреждение товара

Товар может быть поврежден во время транспортировки из-за неправильной упаковки или комплектации. Перед отправкой нужно согласовать с поставщиком вид упаковки, обязательно застраховать груз и тщательно проверять товар при получении.

Благодаря этой инструкции предприниматель может минимизировать потери денег при сотрудничестве с поставщиками из Китая и получить действительно качественные товары для последующей реализации или использования в собственном производстве.

Или обратиться к подрядчику, который имеет собственный офис и команду в Китае и может быть вашим помощником по сотрудничеству с местными производителями. Как, например, Optmaster, который предлагает полный спектр решений для предпринимателей товарного бизнеса - от поиска качественных товаров по оптовым ценам и контроля качества до надежной упаковки и оперативной доставки.

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