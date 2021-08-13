Топ-менеджеры и ІТ-специалисты: кто в Украине получает наивысшую зарплату

Топ-менеджеры и ІТ-специалисты: кто в Украине получает наивысшую зарплату

Они получают более 50 тыс. грн.

Топ-менеджеры и ІТ-специалисты получают самую высокую зарплату в Украине.

Такие данные по состоянию на июль, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Специалисты в этих областях получают более 54 тыс. грн зарплаты, свидетельствуют результаты исследования кадрового портала grc.ua.

Не отстают и специалисты по транспортной и логистической сферы. В них компенсация увеличилась на 66%. Также выросли доходы у юристов и HR. По данным аналитиков, компании готовы платить новым работникам от 19 тыс. грн.

Как сообщалось, медики входят в топ-3 самых востребованных работодателями специалистов в июля 2021 года — по сравнению с июлем, рост потребности в квалифицированной медицинском персонале составило 1,7%. Оклады категории продолжают уменьшаться — средняя компенсация для специалистов профсферы "Медицина, фармацевтика" в июле составила 10.4 тыс. грн, а 12.2 тыс. грн в июне.

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