Топ профессий 2025 года: какие вакансии самые популярные среди украинцев

Работа / © pexels.com

Реклама

После года активного восстановления рынка труда украинцы кардинально изменили направления поиска работы. Больше всего откликов сейчас получают вакансии нянь, риелторов и работников за рубежом — интерес к этим профессиям вырос в несколько раз.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные «OLX Работа».

Самые популярные профессии 2025 года среди украинцев

В сентябре 2025 года количество откликов на некоторые вакансии увеличилось более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реклама

Абсолютным рекордсменом стала вакансия няни в категории «Работа за рубежом» — количество откликов на нее подскочило на 346%.

Не менее активно украинцы откликаются на предложения риелторов (+337%) и на работу в подкатегории «Другое» за рубежом (+317%).

Существенно увеличился интерес к вакансиям сварщиков за рубежом (+250%), администраторов розничной торговли (+245%), менеджеров по работе с клиентами (+230%) и юристов (+233%).

Спрос на косметологов вырос на 209% по сравнению с прошлым годом.

Реклама

Стабильно растет интерес к вакансиям оператора персонального компьютера (+200%), офис-менеджера (+183%), а также к работе в сферах финансов (+177%), телекоммуникаций (+161%) и рекламы/PR (+157%).

Отзывов на вакансию менеджера по закупкам стало больше на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на разнорабочего — на 114%.

В исследовании «OLX Работа» была сравнена динамика рынка за сентябрь 2025 года с сентябрем 2024-го и определено, какие профессии стали самыми популярными среди украинцев за последние 12 месяцев.

К слову, по данным исследования OLX, в Украине наблюдается наибольший дефицит рабочих профессий, при этом медианные зарплаты в этой сфере колеблются от 42 до 55 тыс. грн. Лидерами по количеству вакансий являются: продавец, водитель, разнорабочий, грузчик, повар, продавец-консультант и другие.