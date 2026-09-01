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Топливные качели: какие сети АЗС задрали цены, а кто снизил стоимость 1 сентября
Рыночная ситуация с горючим в Украине претерпела изменения: одни сети повысили стоимость, в то время как другие снизили цены на бензин и дизель.
В начале сентября на украинских АЗС зафиксированы разнонаправленные ценовые колебания. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 80,63 грн за литр, а дизеля — 91,77 грн.
Об этом сообщает «Главком».
В трех топливных сетях зафиксировали изменения стоимости топлива по сравнению с предыдущим днем.
На АЗС WOG бензин А-95, А-95+ и А-100 вырос в цене на 1 грн/л. В сети KLO стоимость А-95+ и автогаза повысилась на 40 коп./л, а А-92 подорожал на 1 грн/л.
В то же время, «БРСМ-Нафта» снизила цены на А-95 и дизельное топливо — оба вида топлива подешевели на 1 грн/л.
Самые высокие цены на топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо по-прежнему можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо 1 сентября 2026 года
UPG
А-95 — 78,90 грн/л
А-95+ — 80,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДП+ — 91,90 грн/л
А100 — 87,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
OKKO
А-95 — 83,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДТ — 93,90 грн/л
ДП+ — 96,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
Газ — 44,90 грн/л
WOG
А-95 — 83,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДТ — 93,90 грн/л
ДП+ — 96,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
Газ — 44,50 грн/л
KLO
А-95 — 77,90 грн/л
А-95+ — 80,90 грн/л
ДТ — 91,90 грн/л
ДП+ — 94,60 грн/л
А100 — 88,20 грн/л
А-92 — 76,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
SOCAR
А-95 — 83,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДТ — 94,90 грн/л
ДП+ — 97,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
Газ — 44,90 грн/л
«Укрнафта»
А-95 — 78,90 грн/л
А-95+ — 81,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
ДП+ — 91,90 грн/л
А-92 — 76,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»
А-95 — 76,99 грн/л
ДТ — 87,99 грн/л
Газ — 40,99 грн/л
Кстати, несмотря на стабильные цены на горючее сейчас и отсутствие угрозы дизеля по 100 грн/л, ситуация остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке и российских атак на инфраструктуру. Дефицита пока нет, поскольку компании обеспечены ресурсом, однако риски сохраняются. В случае эскалации вокруг Ирана нефть может подорожать, а из-за ударов по логистике эксперт Сергей Куюн советует водителям сформировать небольшой запас горючего в несколько канистр перед зимой во избежание перебоев и очередей на АЗС.