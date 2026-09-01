Топливные качели: какие сети АЗС задрали цены, а кто снизил стоимость 1 сентября

АЗС / © Associated Press

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В начале сентября на украинских АЗС зафиксированы разнонаправленные ценовые колебания. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 80,63 грн за литр, а дизеля — 91,77 грн.

Об этом сообщает «Главком».

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В трех топливных сетях зафиксировали изменения стоимости топлива по сравнению с предыдущим днем.

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На АЗС WOG бензин А-95, А-95+ и А-100 вырос в цене на 1 грн/л. В сети KLO стоимость А-95+ и автогаза повысилась на 40 коп./л, а А-92 подорожал на 1 грн/л.

В то же время, «БРСМ-Нафта» снизила цены на А-95 и дизельное топливо — оба вида топлива подешевели на 1 грн/л.

Самые высокие цены на топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо по-прежнему можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо 1 сентября 2026 года

UPG

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А-95 — 78,90 грн/л

А-95+ — 80,90 грн/л

ДТ — 89,90 грн/л

ДП+ — 91,90 грн/л

А100 — 87,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

OKKO

А-95 — 83,90 грн/л

А-95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 93,90 грн/л

ДП+ — 96,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

WOG

А-95 — 83,90 грн/л

А-95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 93,90 грн/л

ДП+ — 96,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

Газ — 44,50 грн/л

KLO

А-95 — 77,90 грн/л

А-95+ — 80,90 грн/л

ДТ — 91,90 грн/л

ДП+ — 94,60 грн/л

А100 — 88,20 грн/л

А-92 — 76,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

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А-95 — 83,90 грн/л

А-95+ — 86,90 грн/л

ДТ — 94,90 грн/л

ДП+ — 97,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

А-95 — 78,90 грн/л

А-95+ — 81,90 грн/л

ДТ — 89,90 грн/л

ДП+ — 91,90 грн/л

А-92 — 76,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

А-95 — 76,99 грн/л

ДТ — 87,99 грн/л

Газ — 40,99 грн/л

Кстати, несмотря на стабильные цены на горючее сейчас и отсутствие угрозы дизеля по 100 грн/л, ситуация остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке и российских атак на инфраструктуру. Дефицита пока нет, поскольку компании обеспечены ресурсом, однако риски сохраняются. В случае эскалации вокруг Ирана нефть может подорожать, а из-за ударов по логистике эксперт Сергей Куюн советует водителям сформировать небольшой запас горючего в несколько канистр перед зимой во избежание перебоев и очередей на АЗС.

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