Горючее по 200 грн за литр: эксперт прогнозирует закрытие некоторых АЗС

Если война на Ближнем Востоке затянется до осени, стоимость горючего в Украине может вырасти даже до 200 грн за литр. Такая ситуация может привести к закрытию некоторых АЗС.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн в комментарии каналу КШДУ Media.

По его словам, украинский рынок будет реагировать ростом цены на горючее до 150-200 гривен, а соответственно многие люди не смогут себе позволить заправлять свои автомобили.

«Но в эти 150 мы просто будем давать больше денег нашим поставщикам. Так это работает. За тот ограниченный объем мы будем конкурировать и будем привозить те объемы, которые будут люди покупать», — пояснил эксперт.

При этом Сергей Куюн прогнозирует, что такая ситуация может привести к закрытию некоторых АЗС.

«Какие-то заправочные станции могут закрыться, потому что горючее по 150 гривен никто покупать не будет и соответственно у них нет смысла торговать», — добавил он.

Цены на горючее в Украине — последние новости

Напомним, в Украине с утра 9 апреля на автозаправках начало дешеветь горючее. В частности, снизилась стоимость бензина. В среднем литр А-95 обойдется в 74,07 грн.

Ранее экономист Олег Устименко отметил, что мировой рынок нефти демонстрирует тенденцию к росту цен, что непосредственно будет влиять и на стоимость горючего в Украине. По его словам, в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке цена может вырасти до 120 гривен за литр.