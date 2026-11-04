Топливо снова дорожает: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС по состоянию на 4 ноября

Цены на горючее 4 ноября / © pixabay.com

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Среда, 4 ноября, не принесла облегчения украинским водителям — ценники на АЗС остаются высокими. На фоне относительной стабильности в других сегментах сеть «Укрнафта» снова повысила стоимость автогаза, а цены на дизель на всех заправках окончательно поднялись выше 100 грн.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Цены на топливо 4 ноября: сколько стоят бензин, дизель и газ

Удорожание сжиженного газа продолжилось. В частности, «Укрнафта» подняла цену этого вида топлива на 1,00 грн/л, доведя ее до 57,90 грн/л. На большинстве других крупных АЗС автогаз торгуется вплотную к барьеру в 59,90 грн/л.

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Стоимость стандартного дизеля варьируется в зависимости от сети от 102,90 грн/л. Самая низкая цена теперь не у «Укрнафты», а у UPG. Самым дорогим остается дизель от SOCAR. Брендированный дизель премиум-класса обходится покупателям в пределах 105,90–111,00 грн/л.

Базовый бензин марки А-95 продается по цене от 88,90 до 95,90 грн/л. За улучшенные премиальные виды этого топлива придется заплатить от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн.

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн.

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн.

ДТ Pulls — 109,90 грн.

ДТ Евро — 106,90 грн.

Газ — 59,90 грн.

WOG

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Бензин 100 — 102,90 грн.

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн.

Бензин 95 Евро — 92,90 грн.

ДТ Mustang — 109,90 грн.

ДТ Евро-5 — 106,90 грн.

Газ — 59,90 грн.

SOCAR

Бензин NANO 100 — 105,00 грн

Бензин NANO 95 — 98,90 грн

Бензин А-95 — 95,90 грн

ДТ NANO Extro — 111,00 грн

ДТ NANO — 108,00 грн

Газ — 59,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн

Бензин А-95 — 88,90 грн

Бензин А-92 — 86,90 грн

ДТ (Energy) — 105,90 грн

ДТ — 103,90 грн

Газ — 57,90 грн (+1 грн)

UPG

Бензин UPG 100 — 100,90 грн

Бензин UPG 95 — 92,90 грн

Бензин A-95 — 89,90 грн

ДТ upgDIESEL — 105,90 грн

ДТ EURO DIESEL — 102,90 грн

Газ — 58,90 грн

Цена на топливо в Украине

Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды топлива уже пересекли отметку в 100-111 грн/л.

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По прогнозу экономистки Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.

При благоприятном сценарии возможно снижение цен, но при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание топлива также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.

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