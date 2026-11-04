- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 2514
- Время на прочтение
- 2 мин
Топливо снова дорожает: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС по состоянию на 4 ноября
Украинские АЗС продолжают удерживать высокие цены на топливо: дизель стоит от 102,90 грн. за литр, а премиальные марки достигают 111 грн.
Среда, 4 ноября, не принесла облегчения украинским водителям — ценники на АЗС остаются высокими. На фоне относительной стабильности в других сегментах сеть «Укрнафта» снова повысила стоимость автогаза, а цены на дизель на всех заправках окончательно поднялись выше 100 грн.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Цены на топливо 4 ноября: сколько стоят бензин, дизель и газ
Удорожание сжиженного газа продолжилось. В частности, «Укрнафта» подняла цену этого вида топлива на 1,00 грн/л, доведя ее до 57,90 грн/л. На большинстве других крупных АЗС автогаз торгуется вплотную к барьеру в 59,90 грн/л.
Стоимость стандартного дизеля варьируется в зависимости от сети от 102,90 грн/л. Самая низкая цена теперь не у «Укрнафты», а у UPG. Самым дорогим остается дизель от SOCAR. Брендированный дизель премиум-класса обходится покупателям в пределах 105,90–111,00 грн/л.
Базовый бензин марки А-95 продается по цене от 88,90 до 95,90 грн/л. За улучшенные премиальные виды этого топлива придется заплатить от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.
OKKO
Бензин Pulls 100 — 102,90 грн.
Бензин Pulls 95 — 95,90 грн.
Бензин А-95 Евро — 92,90 грн.
ДТ Pulls — 109,90 грн.
ДТ Евро — 106,90 грн.
Газ — 59,90 грн.
WOG
Бензин 100 — 102,90 грн.
Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн.
Бензин 95 Евро — 92,90 грн.
ДТ Mustang — 109,90 грн.
ДТ Евро-5 — 106,90 грн.
Газ — 59,90 грн.
SOCAR
Бензин NANO 100 — 105,00 грн
Бензин NANO 95 — 98,90 грн
Бензин А-95 — 95,90 грн
ДТ NANO Extro — 111,00 грн
ДТ NANO — 108,00 грн
Газ — 59,90 грн
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн
Бензин А-95 — 88,90 грн
Бензин А-92 — 86,90 грн
ДТ (Energy) — 105,90 грн
ДТ — 103,90 грн
Газ — 57,90 грн (+1 грн)
UPG
Бензин UPG 100 — 100,90 грн
Бензин UPG 95 — 92,90 грн
Бензин A-95 — 89,90 грн
ДТ upgDIESEL — 105,90 грн
ДТ EURO DIESEL — 102,90 грн
Газ — 58,90 грн
Цена на топливо в Украине
Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды топлива уже пересекли отметку в 100-111 грн/л.
По прогнозу экономистки Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.
При благоприятном сценарии возможно снижение цен, но при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание топлива также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.