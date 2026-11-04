ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2514
Время на прочтение
2 мин

Топливо снова дорожает: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС по состоянию на 4 ноября

Украинские АЗС продолжают удерживать высокие цены на топливо: дизель стоит от 102,90 грн. за литр, а премиальные марки достигают 111 грн.

Авторы публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Цены на топливо 4 ноября

Цены на горючее 4 ноября / © pixabay.com

Среда, 4 ноября, не принесла облегчения украинским водителям — ценники на АЗС остаются высокими. На фоне относительной стабильности в других сегментах сеть «Укрнафта» снова повысила стоимость автогаза, а цены на дизель на всех заправках окончательно поднялись выше 100 грн.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Цены на топливо 4 ноября: сколько стоят бензин, дизель и газ

Удорожание сжиженного газа продолжилось. В частности, «Укрнафта» подняла цену этого вида топлива на 1,00 грн/л, доведя ее до 57,90 грн/л. На большинстве других крупных АЗС автогаз торгуется вплотную к барьеру в 59,90 грн/л.

Стоимость стандартного дизеля варьируется в зависимости от сети от 102,90 грн/л. Самая низкая цена теперь не у «Укрнафты», а у UPG. Самым дорогим остается дизель от SOCAR. Брендированный дизель премиум-класса обходится покупателям в пределах 105,90–111,00 грн/л.

Базовый бензин марки А-95 продается по цене от 88,90 до 95,90 грн/л. За улучшенные премиальные виды этого топлива придется заплатить от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.

OKKO

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн.

  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн.

  • Бензин А-95 Евро — 92,90 грн.

  • ДТ Pulls — 109,90 грн.

  • ДТ Евро — 106,90 грн.

  • Газ — 59,90 грн.

WOG

  • Бензин 100 — 102,90 грн.

  • Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн.

  • Бензин 95 Евро — 92,90 грн.

  • ДТ Mustang — 109,90 грн.

  • ДТ Евро-5 — 106,90 грн.

  • Газ — 59,90 грн.

SOCAR

  • Бензин NANO 100 — 105,00 грн

  • Бензин NANO 95 — 98,90 грн

  • Бензин А-95 — 95,90 грн

  • ДТ NANO Extro — 111,00 грн

  • ДТ NANO — 108,00 грн

  • Газ — 59,90 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн

  • Бензин А-95 — 88,90 грн

  • Бензин А-92 — 86,90 грн

  • ДТ (Energy) — 105,90 грн

  • ДТ — 103,90 грн

  • Газ — 57,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн

  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн

  • Бензин A-95 — 89,90 грн

  • ДТ upgDIESEL — 105,90 грн

  • ДТ EURO DIESEL — 102,90 грн

  • Газ — 58,90 грн

Цена на топливо в Украине

Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды топлива уже пересекли отметку в 100-111 грн/л.

По прогнозу экономистки Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.

При благоприятном сценарии возможно снижение цен, но при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание топлива также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie