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Топливо уже перевалило отметку 100 гр: какие АЗС подняли цену 20 сентября
Цены на дизельное топливо в Украине пересекли психологическую отметку.
Сегодня, 20 сентября, на некоторых АЗС снова изменились ценники на топливо — дизель по цене от 101 грн до почти 104 гривны соответственно классу.
Бензин не отстает и также лезет вверх.
В частности, литр дизеля на WOG уже превысил 100 грн. Обычное ДП на заправках сети стоит 101,90 грн за литр, а Mustang+ — 103,90 грн.
Цены на топливо в Украине 2026 — последние новости
Цена дизельного топлива на украинских АЗС в эти выходные может превысить 100 грн за литр, предупреждал топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.
Леушкин предположил, что первые сети могут пересечь отметку в 100 грн за литр уже в ближайшие дни.
«Я считаю, что в эти выходные будет достаточно интересное событие с ценой по дизелю», — заявил эксперт.
По информации ABC News, цены на дизельное топливо в мире достигли рекордного уровня. В пятницу утром средняя цена дизеля в США держалась около рекордных $6,43 за галлон. Это влияет на цены топлива в Украине.