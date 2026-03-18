Горючее в Украине снова подорожало: актуальные цены на АЗС

Цены на горючее в Украине растут в цене

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано повышение средних цен на все основные виды горючего. Наибольшее подорожание продемонстрировало дизельное горючее, тогда как наименьшее — бензин марки А-92.

Об этом свидетельствуют данные на сайте «Мінфін».

Цены на горючее 18 марта

Согласно актуальным данным, в среду бензин А-95 премиум стоит в среднем 73,73 грн за литр, что на 0,51 грн больше, чем до того. Обычный бензин А-95 подорожал на 0,53 грн — до 70,22 грн за литр.

Менее ощутимо изменилась цена на бензин А-92 — она выросла на 0,11 грн и сейчас составляет 66,33 грн за литр.

Самую высокую цену среди всех видов горючего традиционно держит дизель — 78,48 грн за литр. Он подорожал на 0,71 грн, что является наибольшим приростом среди всех позиций.

В то же время автомобильный газ остается самым доступным видом горючего — 43,9 грн за литр. Его стоимость также выросла, но незначительно — на 15 коп.

Таким образом, на рынке горючего наблюдается общая тенденция к росту цен. Наибольшее давление испытывает дизельный сегмент, тогда как бензины дорожают более умеренно.

Цены на горючее на АЗС Украины

Средние цены на горючее у операторов (грн/л) по состоянию на 18 марта:

AMIC — А-95+: 70,72; А-95: 67,99; ДТ: 78,94; газ: 42,54

BVS — А-95+: 72,99; А-95: 69,99; ДТ: 77,99; газ: 42,99

Chipo — А-95: 70,88; ДТ: 78,87; газ: 44,90

Grand Petrol — А-95+: 74,99; А-95: 71,99; ДТ: 80,99; газ: 45,99

Green Wave — А-95: 70,00; ДТ: 79,00; газ: 44,00

KLO — А-95+: 75,69; А-95: 71,29; А-92: 70,29; ДТ: 81,69; газ: 45,60

Mango — А-95: 68,99; ДТ: 77,99; газ: 42,16

Marshal — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; ДТ: 74,99; газ: 42,17

Motto — А-95+: 69,98; А-95: 69,99; ДТ: 76,84; газ: 42,81

Neftek — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; А-92: 64,99; ДТ: 77,99; газ: 44,99

Ovis — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; А-92: 65,99; ДТ: 79,99; газ: 43,99

Parallel — А-95+: 72,91; А-95: 70,06; ДТ: 78,24; газ: 42,47

RLS — А-95+: 71,90; А-95: 67,90; А-92: 65,90; ДТ: 74,90; газ: 41,90

Rodnik — А-95: 66,99; ДТ: 68,99; газ: 41,99

SOCAR — А-95+: 74,13; А-95: 70,99; ДТ: 79,85; газ: 45,69

SUN OIL — А-95: 69,95; А-92: 68,95; ДТ: 74,95; газ: 45,25

U.GO — А-95: 67,90; А-92: 64,90; ДТ: 73,90; газ: 41,40

UKRNAFTA — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; А-92: 65,99; ДТ: 75,99; газ: 41,99

UPG — А-95+: 72,90; А-95: 69,90; ДТ: 79,90; газ: 44,40

VST — А-95: 68,90; ДТ: 75,90; газ: 43,90

VostokGaz — А-95+: 71,99; ДТ: 76,99; газ: 43,49

WOG — А-95+: 75,99; А-95: 72,99; ДТ: 81,99; газ: 45,98

ZOG — А-95: 68,00; А-92: 59,00; ДТ: 77,00; газ: 43,00

«Авантаж 7» — А-95: 68,95; ДТ: 77,95; газ: 41,45

«Автотранс» — А-95+: 76,98; А-95: 69,98; А-92: 68,98; ДТ: 77,98; газ: 42,98

«БРСМ-Нафта» — А-95: 68,74; ДТ: 74,99; газ: 41,92

«Дніпронафта» — А-95: 68,99; ДТ: 76,49; газ: 43,99

«Катрал» — А-95: 70,99; ДТ: 74,99; газ: 43,77

«Кворум» — А-95: 67,98; А-92: 66,48; ДТ: 75,98; газ: 42,48

«Маркет» — А-95: 69,99; ДТ: 77,99; газ: 42,50

OKKO — А-95+: 75,99; А-95: 72,99; ДТ: 81,99; газ: 45,99

«Олас» — А-95: 69,90; А-92: 68,50; ДТ: 76,99; газ: 42,50

«Рур груп» — А-95: 70,49; А-92: 68,49; ДТ: 79,40; газ: 44,00

«Фактор» — А-95: 67,00; ДТ: 77,00

К слову, из-за войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива дизель и авиатопливо дорожают быстрее нефти, поскольку возник дефицит средне-тяжелого сырья, необходимого для их производства. По данным Goldman Sachs, цена марки Brent превысила 100 долл., но стоимость готового топлива в отдельных регионах выросла вдвое, что заставило некоторые страны ограничить экспорт.