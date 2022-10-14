"Топы - контролируют врага, инженеры - настраивают дроны, админы - держат штабы на связи" - Вячеслав Мишалов, как работает "Фрегат" во время войны

Полгода тому назад мы планировали расширить покрытие, увеличить команду и обновить мощности. – Говорит соучредитель одного из топ-5 крупнейших интернет-провайдеров «Фрегат», новостного портала “Информатор” и управляющий партнер завода “Днепропресс сталь” Вячеслав Мишалов. – А сегодня наши инженеры настраивают дроны на передовой, топы выявляют огневые позиции, а редактор новостей подбивает вражеские танки.

Наши специалисты на передовой настраивают дроны, корректируют наступления и передают разведданные

Владимир, наш топ-менеджер – сегодня контролирует какие-либо движения врага на границах в пределах Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой областей.

Он объединяет видеонаблюдение из дронов, камер и мобильных комплексов в единое инфопространство для управления и огневого поражения различных подразделений ВСУ.

Это более 30 дней мониторинга и более 250 военных камер!

Андрей, CEO сервисной компании – на передовой настраивает дроны и учит военных с ними работать. А также отвечает за передачу в штабы разведданных, полученных из дронов.

Сергей, инженер в мирной жизни, сейчас – оператор-телеграфист. От него зависит связь между защитниками и штабами для оперативного командования и маневрирования.

Евгений, талантливый IT-админ, теперь – связист в ВСУ, а еще водитель "груза 200"...

Он – тот, кто находит нужные слова для родственников погибших защитников.

Видеооператор перевязывает раненых, а редактор новостей ведет огонь на поражение

Редактор новостного портала “Информатор” Егор сейчас – гранатометчик легендарного “Холодного Яра” и участник того самого наступления ВСУ на Изюмском направлении.

5 месяцев ребята из 93 ОМБр держали там оборону. За подкреплением, провизией и лекарством ходили через "долину смерти" - 2,5 км минного поля.

Жизнь Егора во время одного мощного вражеского обстрела спас старый дуб, приняв на себя 99% осколков.

Егор говорит, что рф в панике. Обстреливают позиции только для “отчетности” и сразу убегают, чтобы не получить “ответку”. Например, под Изюмом вместо штаба ВСУ разгромили… кладбище.

А главный видеооператор "Информатор" Андрей после добровольной мобилизации стал медбратом в травматологии военного госпиталя. Каждый день он делает по 30-50 перевязок раненым защитникам. За все время это почти 4000 военных!

Инженер затрофеил боевую машину, а руководитель стреляет из гранатометов

Федор - инженер-строитель связи интернет-провайдера "Фрегат", сейчас - артиллерист. На днях он с побратимами затрофеил вражеский Град (БМ-21)!

Валентин из команды быстрого реагирования и восстановления поврежденных линий во "Фрегат" - доброволец в ТРО. Уже несколько раз на въезде в город выявлял подозрительные лица с оружием.

Ярослав, один из наших руководителей – сейчас водитель-стрелок.

Обеспечивает транспортную логистику, стреляет из гранатометов, а в свободное время готовит для побратимов уху из щуки из местной реки :)

Ребята в августе были в настоящем аду – враг обстреливал по 20 часов в сутки. Но они выстояли, еще и изрядно потрепали оккупанта!

Говорит, что враг очень напуган. А когда в плен попадают "лнр/днровцы", сразу кричат: "Не стреляйте, мы тоже украинцы!" :)