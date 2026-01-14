Торговля России с Китаем: появилась неожиданная статистика

Китай уменьшил объем торговли с Россией

Впервые за последние пять лет в прошлом году снизился общий товарооборот между Россией и Китаем. Снижение произошло как по экспорту китайских товаров в РФ, так и по поставкам российской продукции в Китай.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Китайский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 9,9%, тогда как импорт из России снизился на 3,4%.

В долларовом эквиваленте стоимость двусторонней торговли достигла 228,1 млрд долларов, что на 6,9% меньше, чем в 2024 году.

Подробная статистика за январь-ноябрь показывает, что Пекин сократил закупку почти всех ключевых российских сырьевых товаров. В денежном выражении импорт нефти упал на 20%, нефтепродуктов — на 16-40%, сжиженного газа — на 1,8%, угля — сразу на 29%.

Почти втрое снизились поставки черных металлов, на 8,7% — экспорт древесины. Рост зафиксирован лишь по отдельным позициям: трубопроводного газа и цветных металлов. Так, поставки алюминия выросли на 68%, никеля — на 53%, меди — на 67%.

Сокращение китайского экспорта в Россию в значительной степени связано с падением продаж автомобилей, отмечают эксперты Института Гайдара. Из-за увеличения утилизационного сбора и резкого роста стоимости автокредитов закупки машин из КНР оказались почти вдвое ниже, чем в 2024 году. Также на 11% сократились поставки промышленного оборудования, которое ранее заменяло западные технологии.

После начала полномасштабной войны и введения беспрецедентных санкций торговля с Китаем стала для российской экономики ключевым источником поддержки. Однако новые данные указывают на то, что и этот «спасательный круг» начинает ослабевать.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности продавать нефть Китаю и даже России.