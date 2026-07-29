Торопитесь, или деньги "сгорят": украинцам напомнили о дедлайнах на кэшбек от государства

Национальник кэшбек

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У Украинцев будет дополнительный месяц, чтобы использовать средства, накопленные на карточках «Национального кэшбека». Неизрасходованные деньги вернут в государственный бюджет только после 31 июля 2026 года.

Соответствующие изменения в правительственные постановления инициировало Министерство экономики.

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Кэшбек за апрель начнут выплачивать с 3 июля. Вместе с ним украинцам засчитают компенсацию за горючее, которая действовала с 20 марта по 31 мая как временная антикризисная мера из-за резкого роста мировых цен.

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Максимальный размер компенсации за горючее в апреле составил 1000 гривен.

Продление срока касается как апрельской выплаты, так и всех средств, ранее накопившихся на карточках программы. Минэкономики пояснили, что это даст пользователям достаточно времени для их использования после фактического зачисления.

После 31 июля неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет в соответствии с обновленным порядком.

Как работает программа

«Национальный кэшбек» продолжает действовать в обычном режиме. В программе насчитывается более 5 млн активных пользователей, более 2 тысяч производителей и почти 1,5 тысяч продавцов.

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Производители зарегистрировали более 422 тысяч товаров украинского производства.

В зависимости от категории товара участникам начисляется компенсация в размере 5% или 15%. Максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен в месяц.

Проверить участие товара в программе и размер компенсации можно на портале «Сделано в Украине» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія».

На что можно потратить кэшбек

Накопленные средства можно использовать для:

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оплаты коммунальных и почтовых услуг;

приобретение продуктов, лекарств и медицинских изделий украинского производства;

покупки книг и другой печатной продукции;

благотворительных взносов, в частности, в поддержку Вооруженных сил Украины.

Чтобы присоединиться к программе, покупателю нужно открыть специальную карту в одном из банков-участников, выбрать карты для расчетов, разрешить передачу данных о транзакциях и определить карту для выплат в приложении «Дія».

Напомним, в Украине хотят заставить поставщиков коммунальных услуг платить штрафы за ошибки в платежках. Об этом говорится в законопроекте №15435, зарегистрированном в Верховной Раде.

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