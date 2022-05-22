Товарные вагоны и ценное сырье: Финляндия конфисковала имущество России на 76 миллионов евро

Товарные вагоны и ценное сырье: Финляндия конфисковала имущество России на 76 миллионов евро

Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило на сумму 76 млн евро имущество российских олигархов и других лиц и компаний, попавших под санкции из-за войны против Украины.

Согласно расследованию, проведенному журналистами издания Helsingin Sanomat, управление по взысканию долгов Финляндии заморозило в том числе большое количество вагонов товарных поездов.

Об этом пишет Yle.

По данным издания, было конфисковано более 1000 вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, например, крупные партии ценного сырья. В порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которого оценивается в 40 млн евро.

Напомним, в Турции пригрозили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО спровоцирует Россию распространить войну за пределы Украины.

Читайте также: