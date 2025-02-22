Трамп хочет зарабатывать на освобожденных от оккупации территориях — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа хочет получать доходы от природных ресурсов на освобожденных от российской оккупации территориях Украины.

Об этом говорится в новом проекте соглашения с США, которое получило в распоряжение издание The New York Times.

В случае деоккупации доля доходов от ресурсов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66 процентов.

В издании напомнили, что Россия оккупировала около пятой части территории Украины, включая богатый ресурсами Донбасс.

Согласно проекту, администрация Трампа хочет получать доходы от природных ресурсов Украины без гарантий безопасности в обмен.

Новый документ требует от Украины выполнить ряд обязательств, но все еще не предусматривает никаких конкретных ответных шагов от США относительно помощи Украине в поддержке ее военных усилий.

В то же время в нем говорится, что Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочные финансовые обязательства, чтобы помочь Украине развиваться экономически.

Напомним, США предложили Украине новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, которая оказалась еще жестче предыдущего варианта. Документ предусматривает, что 100% собственности будущего фонда будет закреплено именно за американской стороной.

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