Трамп хочет зарабатывать на освобожденных от оккупации территориях — NYT

Россия оккупировала около пятой части территории Украины, включая богатый ресурсами Донбасс.
Администрация президента США Дональда Трампа хочет получать доходы от природных ресурсов на освобожденных от российской оккупации территориях Украины.
Об этом говорится в новом проекте соглашения с США, которое получило в распоряжение издание The New York Times.
В случае деоккупации доля доходов от ресурсов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66 процентов.
В издании напомнили, что Россия оккупировала около пятой части территории Украины, включая богатый ресурсами Донбасс.
Согласно проекту, администрация Трампа хочет получать доходы от природных ресурсов Украины без гарантий безопасности в обмен.
Новый документ требует от Украины выполнить ряд обязательств, но все еще не предусматривает никаких конкретных ответных шагов от США относительно помощи Украине в поддержке ее военных усилий.
В то же время в нем говорится, что Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочные финансовые обязательства, чтобы помочь Украине развиваться экономически.
Напомним, США предложили Украине новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, которая оказалась еще жестче предыдущего варианта. Документ предусматривает, что 100% собственности будущего фонда будет закреплено именно за американской стороной.
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