Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Согласно указаниям таможенной и пограничной службы США смартфоны и компьютеры будут освобождены от новых высоких тарифов, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп .

Об этом сообщает CNBC.

Ранее Трамп объявил о введении 125% пошлины на продукцию из Китая, что должно повлиять на такие технологические компании как Apple, которая производит iPhone и большинство других продуктов в Китае.

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Новое указание также содержит исключения для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и твердотельные накопители, используемые для хранения данных.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что согласно указу президента США Дональда Трампа тарифная ставка пошлины на китайский импорт фактически составит 145% . Это связано с тем, что к объявленной повышенной ставке 125% прибавляется 20% тариф на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.