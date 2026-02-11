Трамп запретил Венесуэле заключать нефтяные сделки с Россией: истерическая реакция Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

Министерство финансов США установило новые условия работы с венесуэльской нефтью, официально запретив любые сделки с Россией и рядом других государств.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, любые сделки с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA должны заключаться исключительно в соответствии с законодательством США. В случае возникновения споров они будут решаться только в судах США.

Кроме того, платежи по сделкам должны осуществляться только в пользу фондов, контролируемых Соединенными Штатами.

В то же время создание новых совместных предприятий по добыче нефти или газа в Венесуэле запрещено. Любые операции с компаниями или физическими лицами из России, Китая, Ирана, Северной Кореи и Кубы также полностью запрещены.

Нефтяным компаниям понадобится разрешение от США на использование специализированного оборудования и импорт буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.

На такое решение Соединенных Штатов уже истерично отреагировали в Кремле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал запрет любых операций в Венесуэле «дискриминацией».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия потребует от Вашингтона прояснить ситуацию.

«У нас действительно есть инвестиции в Венесуэле, у нас есть долгосрочные проекты, и есть интерес как со стороны наших венесуэльских партнеров, так и со стороны нас. Поэтому все это является поводом обсудить ситуацию с американцами», — сказал Песков.

Венесуэла добывает почти миллион баррелей нефти в день. По оценкам Управления энергетической информации США, эта цифра может вырасти на 20% в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее Соединенные Штаты предложили Индии покупать венесуэльскую нефть, чтобы заменить импорт из России. Таким образом Москва может потерять ключевой рынок сбыта сырья, доходы от продажи которого являются основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.