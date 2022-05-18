"Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным планам про объемы экспорта нефти по морю — СМИ

"Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным планам про объемы экспорта нефти по морю — СМИ

В июне нефтяные компании не будут иметь доступ к полному плану загрузки.

Российский нефтяной монополист "Транснефть" ограничил доступ к месячным графикам экспорта сырой нефти из российских портов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, российским экспортерам нефти будут предоставлены только даты загрузки собственных грузов вместо стандартной практики согласования документа, включающего полные графики загрузки для всех экспортеров.

Такой шаг не редкий случай, когда российское правительство скрывает важные статистические данные с рынка. Так, в апреле министерство энергетики России ограничило доступ к своей статистике по добыче и экспорту нефти и газа.

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График загрузки на 1-5 июня уже был бы выдан, но в этот раз трейдерам сообщили, что ждать нечего, рассказали источники.

Обычно документ составляется на основе запросов российских нефтяных компаний и выдается компанией "Транснефть".

"Транснефть" ранее не публиковала месячные планы загрузки с российских портов на общедоступных платформах, но предоставила их широкому кругу заинтересованных участников рынка. Однако в июне даже нефтяные компании не будут иметь доступа к полному плану загрузки, сообщают источники.

По словам трейдеров, планы по погрузке имеют решающее значение для участников российского нефтяного рынка, включая грузоотправителей, страховщиков и покупателей нефти.

Напомним, Европейский Союз все еще пытается согласовать введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, которое является частью шестого пакета санкций против РФ из-за развязавшейся войны в Украине. Соглашение могут заключить до конца мая.

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