Транспортировка зерна из Украины: соседи Украины надеются на дотации от ЕС

Примерная стоимость субсидий может составлять около 30 евро за тонну зерна.

В Брюсселе всерьез рассматривают возможность выплаты субсидий ЕС на транспортировку украинского зерна через пограничные страны. Этот вопрос обсуждается на встречах представителей Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, а также исполнительной власти ЕС и Украины.

Об этом сообщает Polskie radio со ссылкой на неназванного участника консультаций.

Перечисленная пятерка стран ввела запрет на ввоз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до середины сентября, но намерены продлить ее до конца года.

Этот постулат, в частности, поддерживает комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, который также выступает за субсидии на транзит.

Идея состоит в том, чтобы ЕС финансировал в рамках своей помощи Украине транспортировку зерна в определенные порты, откуда зерно отправлялось бы в Африку и Азию.

"Такая поддержка транзита была бы лучшим решением. Это не большие затраты”, — цитирует неназванный источник Polskie Radio.

Согласно сообщению, ориентировочная стоимость субсидий может составить около 30 евро за тонну зерна.

Напомним, Евросоюз также рассматривает возможность введения санкций против Польши, если продолжит ограничения на импорт зерна из Украины после 15 сентября в одностороннем порядке.

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